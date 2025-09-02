為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小花蔓澤蘭秤重換現金 花蓮公所即日起收購到十月底

    小花蔓澤蘭素有「綠癌」之稱，在台灣低海拔地區都可以見到其肆虐的身影。（資料照，縣府提供）

    小花蔓澤蘭素有「綠癌」之稱，在台灣低海拔地區都可以見到其肆虐的身影。（資料照，縣府提供）

    2025/09/02 08:36

    〔記者王錦義／花蓮報導〕小花蔓澤蘭素有「綠癌」之稱，在台灣低海拔地區都可以見到其肆虐的身影，由於小花蔓澤蘭的開花期在每年十月以後，因此清除最佳時機是在每年的九至十月。花蓮市公所今指出，在花蓮縣政府補助下，花蓮市公所即日起到10月31日止，每週一及週四下午收購小花蔓澤蘭，收購價格每公斤8元，歡迎民眾隨手清除住家附近的小花蔓澤蘭，拿到花蓮市公所「秤重換Money」。

    市公所指出，小花蔓澤蘭的繁殖力相當強，既可無性繁殖，也可有性繁植來長出種籽，其蔓莖的每個節除了可長出新芽之外，節及節之間也能長出不定根，一天可生增長達24公分的長度，單是一株小花蔓澤蘭就能在數個月之內覆蓋約25平方公尺面積的植物，因此有「一分鐘一英里」之稱。

    小花蔓澤蘭由於有著入侵林地後攀爬纏繞的特性，會使林木無法行光合作用而死亡。市公所農觀課長方梅萍說，要清除小花蔓澤蘭必須連根拔起，再用塑膠袋將整株封死，才能有效遏止繁延；為鼓勵民眾加入清除綠癌的行列，建議利用登山運動之際順手拔除小花蔓澤蘭，除了推動防治工作，還可以小賺一筆。

    公所支出，民眾將拔除的小花蔓澤蘭裝入透明塑膠袋後，攜帶私章及金融機構存摺影本，送至花蓮市農觀課（進豐生活園區內兒童圖書館斜後方）秤重，填妥申請資料，活動結束後，縣府會將兌換金額匯款至個人帳戶。若有整車的蔓澤蘭要回收，可先與農觀課預約回收時間，詳細活動資訊可至市公所網站（https://pse.is/83sy5s）查詢，或撥（03）8314922轉分機16洽詢。

    小花蔓澤蘭素有「綠癌」之稱，在台灣低海拔地區都可以見到其肆虐的身影。（資料照，林保署提供）

    小花蔓澤蘭素有「綠癌」之稱，在台灣低海拔地區都可以見到其肆虐的身影。（資料照，林保署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播