南投佈設180處微型感測器 監測秋冬空氣品質

2025/09/02 07:45

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣地形多山、氣流擴散條件不佳，尤其進入秋冬季節，常受東北季風與境外污染物影響，造成局部地區空氣品質惡化，縣府環保局已於全縣建置180處空氣品質微型感測器，重點佈設區域包括草屯鎮、南崗工業區及日月潭等，建立密集且具彈性的空氣品質監測網絡，全面掌握縣內空氣狀況，以利啟動應變機制，維護空氣品質。

環保局指出，日月潭因係國際知名觀光景點，已劃設為全縣第一個空品維護區；草屯鎮及南崗工區則因人口與車流密集及產業聚落特性，均列為優先建置感測器的重點區域。透過微型感測器即時回傳的PM2.5、溫度、濕度等數據，環保局能即時掌握污染趨勢，再進一步結合環境部監測資料進行比對與模擬，在空氣品質惡化之前，提早啟動應變機制。

環保局強調，微型感測器除有助即時掌握空氣品質狀況外，也可協助事業單位自我檢視污染防制設施運作情形，降低環境衝擊。目前，空氣品質微型感測器資料也已整合至空氣網，方便民眾查詢周邊空氣品質資訊，環保局也將依據空氣品質變化趨勢，持續優化設備佈建策略，如鳥嘴潭人工湖於今年初完工啟用，已調整部分感測器部署位置，進行不同地形與環境特性的監測應用。

環保局也呼籲民眾在空氣品質不良期間減少戶外活動，並適時配戴口罩做好防護；各工廠及固定污染源業者也應強化自主管理，確保防制設施正常運作，共同維護南投縣的清新空氣。

