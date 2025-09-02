熱帶擾動北上成颱機率增加 專家估將對日本「環島巡禮」

「林老師氣象站」提醒，預判95W後續將循環境駛流場前進，沿著太平洋高壓邊緣，朝向日本、琉球方向北上；週三至週五期間，若有安排至日本旅遊或活動的朋友，要注意這個熱帶性低氣壓或是颱風的接近與影響。（圖擷自臉書）

2025/09/02 08:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，位於琉球東方的熱帶擾動95W持續朝日本北上，目前發展條件有利，後續可能再進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風，預估在週三至週五期間對日本造成影響，專家形容將「在日本做一個不是很友善的環島巡禮」。至於對台灣則是無直接影響！

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由於熱帶擾動95W走到垂直風切僅有10至15節的海域，加上海溫攝氏30至31度，理論上都是熱帶擾動繼續發展的有利環境條件；雖然高空外流偏為微弱，但仍不失擁有進一步再增強為熱帶性低氣壓或颱風的潛勢。美國最新模式模擬就顯示，95W在接近日本時，強度就已趨達到熱帶性低氣壓至輕度颱風等級。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」提醒，預判95W後續將循環境駛流場前進，沿著太平洋高壓邊緣，朝向日本方向北上；週三至週五期間，若有安排至日本旅遊或活動的朋友，要注意這個熱帶性低氣壓或是颱風的接近與影響；它可是從九州、四國、近畿到東北，一路由南北上，在日本做一個不是很友善的環島巡禮。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天南方水氣稍增，各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱；各地偶有零星飄雨的機率，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等。

吳德榮表示，週四至下週日各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率。下週一南方水氣增多，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮提到，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，「熱帶擾動」在琉球東方，成颱的機率為40%，在日本本土大迴轉才逐漸提高至60%以上，其系集平均路徑偏北進行，通過琉球東方附近，再向東北大迴轉，個別系集模擬路徑大多集中在平均路徑的右側，左側亦有少數較為分散的模擬路徑，顯示其動向的不確定，應持續觀察模式調整。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法