09/02 各報重點新聞一覽

中國明日將在天安門廣場舉行九三大閱兵，我國安單位掌握，前國民黨主席洪秀柱等人擬赴會。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

2025/09/02 06:59

自由時報

國民黨政要擬參加中國93閱兵 陸委會：若不聽勸阻 依法裁罰

中國明日將在天安門廣場舉行九三大閱兵，我國安單位掌握，前國民黨主席洪秀柱、前秘書長李乾龍、中常委何鷹鹭等人擬赴會。陸委會警告，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式之合作行為，將依兩岸條例等法律規定裁罰。

7月大賺 帳面虧轉盈 新制勞退平均每人可分紅2228元

攸關一二九二萬勞工退休後分紅的新制勞退基金，今年前六月仍處虧損狀態，但七月大賺九四三．八億元，前七月帳面收益已轉正為二八七．八億元，平均每位勞工帳面分紅二二二八元。因八月全球股債齊揚，新台幣也走貶，勞動基金運用局預告，八月勞動基金收益有望創歷年單月新高，保守上看二五○○億元。

桃機出境前 遭攔截拘提 職棒假球首腦「雨刷」 再涉水房洗錢

曾為職棒假球簽賭首腦、綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，再度涉入網路賭博電玩的水房上億元洗錢案，他前天和三名嘉義友人準備出境前往越南，檢警在桃園機場將他攔截到案，昨下午移送橋頭地檢署複訊後，檢方聲請羈押。

聯合報

國安團隊改組…3副秘未逾37歲 在野質疑「刷經驗」

繼內閣改組後，總統府昨天宣布國安人事改組，台北市議員趙怡翔和總統府發言人李問出任國安會副秘書長，原副秘書長徐斯儉及劉得金轉任諮詢委員；曾任前總統蔡英文秘書的民調專家鄭俊昇出任總統府副秘書長。

陽光行動／罷免、公投狂燒15億公帑 勞民傷財

大罷免大燒錢！台灣政治史上前所未見的大罷免，賴總統喊出「與公民同行」全力踩油門要翻轉國會，兩次社會大動員勞民傷財，社會裂痕加深，更排擠社會資源，連社福弱勢也受衝擊。中選會統計，罷免案動用行政院兩筆第二預備金共約四億元，辦核三公投花費十一億元，總計大罷免加公投燒掉公帑十五億元。學者感嘆，若再加上社會動員成本恐上看卅億元，只剩下撕裂與仇恨。

中國時報

反貿易戰 上合組織擬自組銀行

上合天津峰會1日正式開幕，多邊主義與消除貿易壁壘成為主旋律。大陸國家主席習近平致詞時，呼籲做大合作盤子，並倡議設立上海合作組織開發銀行。上合成員國也展現力挺多邊貿易體制的態度，喊話消除違反世貿組織（WTO）規則的限制措施，並對破壞全球供應鏈穩定的措施表示憂慮。

放寬貸款 金管會召八大行庫開會

民眾購屋貸不到款，引發民怨。卓揆日前發話，要銀行放款「水龍頭開大點」，金管會1日邀8大公股銀行開會討論，金管會主委彭金隆提出三大方向，首先政府全力支持自住、首購族；其次各公股銀行須盤點房貸水位，要有統一計算方式，並在銀行公會網站充分揭露貸款資訊；最後彭金隆強調，不得強迫「搭售」房貸壽險，金管會對此已啟動金檢。

