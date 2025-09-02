今高溫上看36度！ 明後兩天午後雷陣雨範圍擴大

今日各地高溫普遍為32至35度，南部近山區局部高溫可能來到36度左右，戶外活動請做好防曬並多補充水分。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（2日）清晨中部以北及東北部地區仍有零星降雨機率，白天各地為多雲到晴，僅恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並且要留意局部大雨及雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。民眾中午過後外出，建議攜帶雨具備用，特別是山區降雨機率較高，前往山區活動也請注意天氣變化。

溫度方面，各地高溫普遍為32至35度，南部近山區局部高溫可能來到36度左右，戶外活動請做好防曬並多補充水分。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

週三（3日）至週四（4日）各地為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，環境有利對流發展，且太平洋高壓減弱向東移，午後雷陣雨較明顯，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有機會出現局部大雨。

週五（5日）至下週日（7日），太平洋高壓稍增強，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。下週日臺灣南側大低壓帶逐漸北抬，環境吹偏東風，水氣逐漸增多，東部地區亦有局部短暫陣雨出現。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 41 30 ~ 38 30 ~ 37 28 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

