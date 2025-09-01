台南柳科空污臭味惹民怨 市府啟動A1監測、促廠商改善有成

為改善柳科園區空氣品質，運用AI監控和每日重點巡查廠商。（南市經發局提供）

2025/09/01 23:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南柳營科技工業區暨環保科技園區長期存在臭味、空污問題，夏天吹南風，位在北側的重溪、篤農里民受不了，冬天吹北風，換南邊的果毅後聚落遭殃，被譏為「不環保園區」，為解決周邊民怨，台南市政府自今年4月起每月召開柳科空污處理跨局處會議，並啟動AI智慧監測通報、異味稽查、作業環境監測及異味改善協調等議題，遭多次開罰前3名廠商也要出席說明改善，4至7月針對異味熱點及違規工廠查核，開罰違規行為32家次，目前柳科園區空氣品質已有明顯改善。

南市經發局局長張婷媛今天（1日）指出，柳科園區導入AI智慧監測系統並配合每日巡檢，可即時掌握異味熱區，另依熱點調整巡檢區域，提升查核精準度及加強特定廠商輔導。今年4月至7月，系統已通報煙囪異常排煙47次。

市府透過跨局處合作，並積極改善柳科園區異味與作業環境，輔導廠商加強防制異味設施，也委託專業廠商另針對園區內閒置廠房及可能堆置危險物品區域加強巡查，每月巡查8家次、每季加強巡查閒置廠房，並運用空拍機巡邏，以防杜非法棄置及危險物堆置，提升園區環境公安。

張婷媛說，經發局接獲環保局通報柳科案件今年至今只有13件，低於去年同期34件，顯示查核與列管措施已初見成效，多位地方里長也在地方說明會上反映異味狀況明顯改善。

緊鄰柳科的重溪國小校長吳建邦也說，往年4月起吹南風時就會聞到異味，去年通報14次異味紀錄，今年至今僅通報2次，確實有逐漸改善。

柳科園區環境監測，巡查閒置廠房、危險物品堆放。（南市經發局提供）

