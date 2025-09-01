孩童烈日下玩遊戲恐中暑 專家建議制定公園遮蔭科學化標準

當極端高溫已是常態，戶外遊戲場淪大型烤箱，如無遮蔭設施，孩童玩耍時恐面臨中暑及熱傷害風險。（記者董冠怡攝）

2025/09/01 23:25

〔記者董冠怡／台北報導〕當極端高溫已是常態，戶外遊戲場淪大型烤箱，如無遮蔭設施，孩童玩耍時恐面臨中暑及熱傷害風險。台北市議員詹為元今邀還我特色公園行動聯盟等單位，共同點出市轄遊戲場降溫、遮蔭設施缺乏統一準則，要求制定科學化標準，諸如建立溫度數據、日照分析、天空可視綠等指標，別讓高溫偷走童年。

市府回應，目前多以可拆卸式遮蔭為主，避免涉及建管法規問題，未來將增設植栽、喬木及透水鋪面，降低熱島效應，並採日照分析，新建公園將納共構遮蔭及水霧降溫設施。

特攻盟秘書長潘汝璧表示，孩子需要涼快的公園，現實卻不然。以大安森林公園為例，根據調查數據顯示，遊戲場是最熱的區域，鋪面有無遮蔭溫差可達9度至17度，由於兒童身高較矮，貼近地面，易直接承受熱能威脅，小朋友無法在下午黃金時段使用，進而影響學習與睡眠，家長只好帶往收費（每次300元至500元）的室內遊樂場，消耗精力。

潘汝璧呼籲市府，制定遊戲場遮蔭標準，以自然遮蔭為優先，若無可供遮蔭的大樹，應作日照分析評估人造遮蔭位置，可參考新北市新莊區公所公園案例；善用可降溫的自然鋪面（沙、礫石、樹皮、木屑等），減少大面積人工橡膠；普及戲水設施、夜間遊戲時段，台北市有26萬名兒童，僅5座遊戲場有戲水設施，建議每一行政區各有一座。

新莊區公所的公園案例，是指兒童遊戲場日照分析規劃案，以科學方式定時量測，數據擬定人工遮蔭策略。經建課長鍾圻琥說明，由於每個人對於熱的定義不同，因此委託顧問公司先對頭前運動公園、後港新公園、龍鳳公園、黃城公園及福壽公園進行日照分析，做出可具體評估的方法論，例如將公園附近建物在電腦建模，從太陽的角度找出可能曬到的位置、有無曬到及一天中會有多少日照時間，搭配孩子的遊戲行為、停留時間，判斷遮蔭的需求，正在等待期中報告出爐。

台北市職能治療師公會理事長沈明德、常務理事顏吟珊，以及中華民國職能治療師公會全國聯合會理事陳柏宏、台北市立大學衛生福利學系教授王實之指出，遊戲是兒童身心發展重要一環，能夠促進感官、動作與社交互動，高溫環境剝奪孩童的遊戲權，長期缺乏戶外活動，恐致注意力不集中、容易沉迷3C，增加心理疾患風險，希望未來公園規劃納入專業治療師參與，學界也願意提供都市熱島效應和降溫設計的科學數據，協助市府制定規範。

市府工務局公園路燈工程管理處副總工程司尤國仁回應，現今遮陽設施礙於中央法規，多以可拆卸式為主，同時必須兼顧CNS標準（遊具間安全距離保持183公分、2設施間拉長至274公分，高度213公分）。目前已在檢核過往標準作業程序（SOP），會將專家學者等建議納入修訂。民政局補充，配合公園處未來規劃，研議如何改善遮陽設施。

