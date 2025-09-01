荖濃溪集水區最慘！高雄新生崩塌地482處 307公頃全國最多

2025/09/01 23:56

六龜大津里津鳳宮後方土石崩塌。（水保署提供）

高雄新生崩塌地482處307公頃，荖濃溪上游寶來溪3處新生崩塌地73公頃。（水保署提供）

有3處崩塌地鄰近南橫公路台20線。（水保署提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市新生482處崩塌地共307.34公頃全國居冠，以荖濃溪集水區最大也致災最嚴重，有3處崩塌地鄰近南橫公路台20線；水保署攜手水利局針對影響通行土石崩塌處優先搶通，後續視情況進行工程復建及野溪整治，林業署則加強國有林地復育。

農業部農村水保署針對今年7月28日豪雨新生崩塌地最新判釋結果出爐，全國新生崩塌地954處總面積558.41公頃，以高雄豪雨累積雨量超過莫拉克風災，造成桃源、那瑪夏、六龜、茂林、美濃、甲仙、杉林等7區，新生崩塌地482處共307.34公頃最多，其中370處共245公頃為國有林地。

以桃源區新生崩塌地218處共158公頃最多，其次為那瑪夏區94處共61公頃、六龜區85處共47公頃；有三處崩塌地鄰近南橫公路台20線，包括甲仙區西安里0.42公頃、六龜區荖濃里0.25公頃、桃源區高中里0.3，前2處為國有林地。

以荖濃溪集水區340處共221.05公頃最大，致災也最嚴重，沿線橫跨桃源區、茂林區、六龜區，其中上游寶來溪有3處新生崩塌地共73公頃，光上游桃源區桃源里1處新生崩塌地56公頃、桃源區高中里2處新生崩塌地共17公頃。

此外，高雄市現有六龜等13區116條土石流潛勢溪流，水利局因應山坡地崩塌面積擴大，致災風險提升，提報中央6處土石流潛勢地點，擴大納入更多保全戶維護安全，以強化防災警戒，將由中央進一步核定。

