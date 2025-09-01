桃園新屋打造觀海新亮點 永安漁港南岸停車場9/15起施工封閉

永安漁港南岸停車場預定9月15日至12月31日封閉施工。圖左為永安漁港南岸停車場。（記者李容萍攝）

2025/09/01 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府推動「珍珠海岸計畫」，辦理新屋區永安海客園區遊憩環境優化統包工程，預計本月中旬進場施工，考量永安南岸觀光漁市民眾活動及採買需求，為降低影響及配合觀光漁市11至12月休市，採分區方式施作並優先施作永安南岸停車場部分，其中，南岸停車場部分預定9月15日至12月31日期間進行施工，施工期間封閉南岸停車場，小客（貨）導引至台61線橋下停車場，大客車導引至海螺館旁的大客車停車區，預計明年1月開放停車使用。

觀光旅遊局觀光技術科長張兆斌表示，本案工程經費1.15億元，預計9月中旬開工，預計2027年1月竣工，因為永安漁港南岸受到漁具倉庫地阻擋，把永安漁港最美的夕陽及海景遮擋，透過本案工程，優先將漁具倉庫拆除、重新規劃停車場，調整整體景觀設施配置，也方便民眾直觀欣賞最美的夕陽及海景。

觀旅局考量永安漁港為新屋區辦理活動重要集結場地，每年約10多場大型活動舉辦，規劃重新配置停車及活動廣場，優化永安漁港南岸的遊憩活動機能。另外，規劃賞景與休閒遊憩結合的服務空間，未來遊客除了在漁市大啖海鮮，也可以鄰近海岸享受另一種休閒體驗。未來考量增加夜間經營，讓遊客在永安漁港能停留到晚上。

桃園市政府推動珍珠海岸計畫，辦理新屋區永安海客園區遊憩環境優化統包工程。（記者李容萍攝）

桃園市新屋永安漁港觀海橋夕照。（記者李容萍攝）

