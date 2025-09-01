為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化市「美食第一街」小西商圈 10月試辦「行人優先區」

    彰化市陳稜路的小西商圈是肉圓饕客必到之處。（資料照）

    彰化市陳稜路的小西商圈是肉圓饕客必到之處。（資料照）

    2025/09/01 23:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮天后宮周邊道路，每到假日因為人潮多，車輛都要降速行駛，讓觀光客逛得安心。彰化市長林世賢表示，市公所計畫在「美食第一街」的陳稜路，在小西商圈的永興街到和平路段，10月將試辦行人優先區，讓鄰近火車站的彰化美食打響觀光的第一棒。

    林世賢指出，彰化市陳稜路的小西商圈段，也就是陳稜路的永興街到和平路段，原本就是商業興盛區，更是美食小吃的一級戰區，有重新營業的貓鼠麵，還有曾入鏡九把刀電影的阿璋肉圓，老字號的正彰化肉圓，以及超人氣糯米炸、菱角酥、鹹酥雞等等，還有附近一帶的彰化素食、肉圓仔、阿樹擔仔麵、大餅、紅豆餅、冷凍芋頭蓮子湯，包括新開店也都是有實力才能生存下來。

    行人優先區 車輛降速行駛

    林世賢表示，陳稜路有絕佳的交通條件，銜接彰化市中正路與中山路，距離彰化火車站、員林客運與彰化客運都很近，站在陳稜路小西商圈抬頭往八卦山方向看，一抬頭就可以看到八卦山大佛，這幾年來，每到假日，陳稜路的小西商圈全都是排隊人潮，都在品嘗美食與小吃，剛好縣定古蹟高賓閣也在陳稜路，吃美食還能逛造型獨一無二的老建物。

    因此，彰化市公所決定在10月試辦「行人優先區」，車輛仍可進入，只是必須降速行駛，林世賢強調，希望透過試辦計畫，讓小西商圈更好逛、更好買，也能帶動觀光人潮，炒熱彰化「美食第一街」的名號，如果試辦反應良好，再來與地方討論是否延續辦理，再創小西商圈風華。

    彰化市公所計畫在陳稜路的永興路口到和平路段，試辦「行人優先區」。（資料照）

    彰化市公所計畫在陳稜路的永興路口到和平路段，試辦「行人優先區」。（資料照）

    彰化市陳稜路上的高賓閣是縣定古蹟，建物造型獨一無二。（資料照）

    彰化市陳稜路上的高賓閣是縣定古蹟，建物造型獨一無二。（資料照）

    彰化市公所計畫在陳稜路的永興路口到和平路段，試辦「行人優先區」。（資料照）

    彰化市公所計畫在陳稜路的永興路口到和平路段，試辦「行人優先區」。（資料照）

    圖
    圖
