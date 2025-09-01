為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    泰女10隻小倉鼠沖馬桶引眾怒 中檢火速偵辦

    泰籍逃逸女移工將10隻小倉鼠丟進馬桶沖掉，台中地檢署已分案偵辦。（圖擷取自Threads）

    泰籍逃逸女移工將10隻小倉鼠丟進馬桶沖掉，台中地檢署已分案偵辦。（圖擷取自Threads）

    2025/09/01 22:31

    〔記者陳建志／台中報導〕近日社群媒體轉發一名女子在IG限動發布將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉，遭數萬網友批殘忍。台中市警方今天證實，該名女子是27歲的逃逸泰籍女移工，上月28日已移送移民署台中專勤隊，近日將前往借詢。台中市動物保護處今天已經依違反動保法函送地檢署；台中地檢署今晚證實，已經分案偵辦。

    愛鼠人士網友在Threads中PO出一段疑似泰國女子在IG限動PO出將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉畫面，只見倉鼠掉到水中時痛苦掙扎，直接被沖走，讓這位愛鼠網友非常痛心，而數萬網友也痛批殘忍。

    台中市警局第二分局今天證實，一名向姓男子，上月28日凌晨1點到警局報案，表示跟27歲的泰籍女移工分手，但是對方卻賴在租屋處不走，希望警方能協助請她離開，員警到場清查身分，才發現是已失聯2年的逃逸移工，立刻通知移民署台中專勤隊將她帶回處理。

    警方表示，向男報案時有透露女移工將10隻小倉鼠分批丟馬桶沖掉，不過當時到場並未發現異狀，今天看到網路流傳的影片進行比對，確認就是該名女移工所為，立刻通知台中市動保處，將會前往移民署借詢，依違反動保法函送檢方偵辦。

    據了解，該名泰籍女移工今天已經送到移民署南投收容所，女子強調逃逸期間沒工作，目前無法證實是否曾在八大行業上班。

    市府動保處長林儒良表示，此案已違反動物保護法第6條，任何人不得傷害動物規定，可依同法第25條處2年以下有期徒刑併科新台幣20-200萬罰金，今天上午已函送地檢署偵辦，是否違反動保法等相關法令，將由地檢署來判定。

    台中地檢署證實，今天下午已經收到台中市政府的告發函送，已分案由檢察官偵辦。

