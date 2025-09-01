台南聯合婚禮11/29登場 限額50對報名啟動

台南市聯合婚禮歷年受新人歡迎，今年首次在麻豆曾文市政園區舉辦。（民政局提供）

2025/09/01 22:49

〔記者楊金城／台南報導〕2025年台南市聯合婚禮，首度規劃在麻豆區曾文市政願景園區舉行，報名從9月5日中午12點準時啟動至9月26日止，限額50對（設籍台南市40對 、外縣市10對），歡迎新人報名浪漫的戶外聯合婚禮。

市長黃偉哲指出，聯合婚禮不僅是一場結婚儀式，更象徵著新人們邁向幸福人生的重要起點，民政局用心打造浪漫的婚禮氛圍，要讓每對新人留下珍貴的回憶，今年更特別準備結婚賀禮，有台南在地優質行李箱與涼被、美式咖啡機、紀念金鏟、手工香皂、無患子禮盒，並加碼幸福抽獎，展現市府滿滿的心意與祝福。

請繼續往下閱讀...

曾文市政願景園區首次舉辦

曾文市政願景園區前身為台灣首府大學，如今轉型為市府第三行政中心，象徵「新起點、新希望」，民政局因此特別選擇在曾文園區為見證舉辦聯合婚禮，祝福新人展開幸福人生願景。

民政局長姜淋煌指出，只要新人雙方有一方設籍南市或在台南生活者（提供在職等相關證明文件），以及今年已辦理結婚登記的新人，皆符合報名資格。可上民政局官網查詢。

台南市聯合婚禮歷年受新人歡迎，今年首次在麻豆曾文市政園區舉辦。（民政局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法