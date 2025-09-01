「彰化兜兜圈」亮哲、星菓代言 邀宅男宅女走出電玩來卦山大縱走

藝人亮哲（右2）成為今年彰化兜兜圈代言人。（彰化縣政府提供）

2025/09/01 22:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕如何讓不愛森林步道的宅男宅女走出來？2025卦山大縱走的年度大戲「彰化兜兜圈」，今年除了請來行腳節目藝人亮哲來代言，更首次邀請VTuber星菓來拉近年輕世代距離，希望透過虛擬角色的實況主，能夠走出手遊電玩世界，投入大自然的懷抱。

縣府城觀處指出，今年推出8條八卦山的森林步道，透過網路集章、限量造型雞蛋糕與完成指定任務抽大獎，希望能夠讓更多人走入森林動起來，全家一起散步兼運動。

為了讓更多年輕世代也能早起參加活動，今年找來藝人亮哲代言。亮哲說，他小時候因為父親工作緣故，曾經住過彰化，對於彰化並不陌生，走過八卦山天空步道，下次希望能夠挑戰其他步道。

城觀處也首次邀請VTuber星菓來宣傳，由於VTuber是虛擬角色，結合「真人操作者」的聲音，加上動作捕捉技術，透過新世代喜愛的虛擬角色實況主，切入網路族群，讓更多宅男宅女能夠因此走入森林步道。

縣長王惠美指出，今年活動抽獎最大獎是「台中–韓國4日遊」，還有住宿券、SWITCH遊戲機、運動手環、GoPro、伴手禮等，走完4條步道就有1次抽獎機會，走完8條有2次機會。即日起陸續接受報名，詳細資訊可上2025卦山大縱走-彰化兜兜圈官網查詢；

報名網址https://lin.ee/Foe6htE 。

為了讓宅男宅女走入森林步道，彰化縣府首邀虛擬角色實況主VTuber星菓宣傳。（彰化縣政府提供）

彰化市天空步道。（資料照，記者劉曉欣攝）

