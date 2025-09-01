為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「金湖九宮格」啟動 金門最大「電話亭」給你好看

    金門最大的「電話亭」造型。（記者吳正庭攝）

    金門最大的「電話亭」造型。（記者吳正庭攝）

    2025/09/01 22:07

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門「金湖九宮格」今天啟動，19人在第一時間搶得頭香，完成連線；金湖鎮長陳文顧說，九宮格結合巨型金門「電話亭」在內的9個特色景點與吃、喝、玩、樂商家，並備有Gogoro機車、iPhone 17提供抽獎，盼遊客暢遊金湖鎮的同時，也能輕鬆完成任務、兌換購物券。

    「金湖九宮格」有電桿迷宮、金門電話亭、九龍壁、將軍酒窖、大花蛤、小艇坑道6個景點，搭配任何3個特約商家，構成九宮格。景點中除電桿迷宮、九龍壁，其餘都是金湖鎮1年內新設，其中又以高6公尺、長4公尺、寬3公尺的巨型金門電話亭最搶眼，雖然4個都還不具通話功能的電話，但絕對是金門最大的「金門電話亭」造型。

    陳文顧說，金湖九宮格簡單易懂，每年都精挑細選景點供民眾打卡、連線，受到金門本地、台灣本島、中國遊客的喜愛；今天以前就有3381人登記，並前往鎮公所領取九宮格卡有278人，啟動首日完成九宮格連線有19人；據統計，去年有6000千多人參加活動，相信今年在新景點和時尚獎品的吸引下，可望突破9000人。

    金湖鎮公所表示，考量非在地遊客對地區不熟悉，「九宮格」中只要完成3個景點，其餘6關可以前往金湖鎮242個特約商家消費取代，若完成4個景點，其餘5關可以消費取代，依此類推，特約商店等相關訊息可前往臉書「金湖報馬仔」查閱。

    「金湖九宮格」中的電桿迷宮。（記者吳正庭攝）

    「金湖九宮格」中的電桿迷宮。（記者吳正庭攝）

    「金湖九宮格」推出六個景點，其餘三關透過到特約商家消費，就能達成任務。（記者吳正庭攝）

    「金湖九宮格」推出六個景點，其餘三關透過到特約商家消費，就能達成任務。（記者吳正庭攝）

