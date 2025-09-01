週二多雲到晴 午後雷陣雨範圍更廣防局部大雨

2日清晨中北部有零星降雨，午後西半部有午後雷陣雨，局部地區有大雨發生機率。（資料照）

2025/09/01 22:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（2日）各地多雲到晴，高溫33度至35度；清晨中北部有零星降雨，午後西半部有午後雷陣雨，局部地區留意大雨。

中央氣象署預報，明天清晨中部以北地區雲量偏多，有零星降雨機率，不過白天各地大多轉為多雲到晴，僅恆春半島偶有局部短暫陣雨。午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且環境不穩定使對流發展旺盛，局部有大雨發生並伴隨雷擊及強陣風，雨勢也會持續較久，提醒民眾下半天外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，各地白天高溫普遍為33度至35度，局部地區溫度會再更高一些，感受悶熱。紫外線方面，明日除了新竹縣市、台中、彰化為高量級，其他地區皆為過量級，請注意防曬並多補充水分。

另外，天氣風險公司表示，本週的天氣與上週大致相似，仍是以午後雷陣雨為主，但由於太平洋高壓勢力減弱，南方的低壓帶可能稍北抬，午後降雨影響的程度可能會比較廣泛或明顯一些。明起至週四（4日），高空有冷心低壓在台灣附近活動，潛在的大氣不穩定度高，預估午後降雨影響範圍較為廣泛，部分地區降雨時間也可能延續到入夜。

週五至週末（5日至7日），太平洋高壓有重新增強往西伸展的趨勢，不過還未到台灣附近，因此大致仍是受到低壓帶邊緣環境影響，此時要觀察低壓帶中是否會有較為明顯的熱帶擾動發展出來，如果有系統生成，就可能會通過台灣周邊海域。

空氣品質方面，據環境部空品預報資訊，2日環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

2日各地白天高溫普遍為33度至35度。（圖翻攝自中央氣象署）

明日除了新竹縣市、台中、彰化為高量級，其他地區皆為過量級。（圖翻攝自中央氣象署）

2日各地空品預報。（圖翻攝自環境部空品監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法