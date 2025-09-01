全國搶代理教師 彰縣議員要求縣府祭「利多」提早搶人！

趕在開學前，彰化縣代理教師壓線補足普通班學科領域師資。（資料照）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣國中小今天（1日）開學，都趕在開學前壓線補足普通班學科領域師資，縣議員周君綾、莊陞漢表示，未來將出現搶學生、搶老師的情況，縣府應該提早準備，祭出利多對策，像是免兼行政、免兼導師，以及租屋或是生活津貼，才能保障彰化學子教育品質。

周君綾指出，彰化縣是百萬人口大縣，今年新學年開學的代理教師還差點開天窗，面對這個問題，縣府就應該及早因應，今年來不及，明年又會再度發現搶代理教師大戰，縣府不能坐視不管，或是等問題發生再來想辦法。

周君綾強調，為了跟全國搶代理教師，彰化縣能做的就是用更好的條件來吸引人，像是免兼行政或是免兼導師，減輕代理教師的負擔，不必一到新學校，還沒熟悉環境，既要上課，又要辦行政，或是就要帶班。

莊陞漢指出，「流浪教師」名詞已經是過去式，彰化縣長期以來對於代理教師都未採取利多方案，當許多縣市都給全年薪資時，彰化縣還只有給11個月薪水，直到中央規定，才給足12個月薪水。如今，環境不同了，因為各縣市正式教師大開缺，進而出現了代理教師荒。

莊陞漢說，雙北缺代理教師就是因為租屋太貴，生活費太貴，彰化縣不只是要找代理教師，更希望能夠留在彰化，縣府可以考慮給租屋或是生活津貼，才不會捲入明年的搶人大戰。

縣府教育處長蔡金田表示，師資供需與養成是中央層級，也會鼓勵退休教師來擔任代理工作，或是由校內教師來共同分擔授課節數，而各校代理教師聘任也可委託縣府辦理，讓縣府在招考正式教師時，可從備取名單來遴聘。

