    逢甲大學新生搬進宿舍驚呆！裝潢媲美高級青旅 月租僅4000元

    逢甲大學新生分享搬進宿舍照片，媲美高級青旅。（圖翻攝自逢甲大學官網）

    2025/09/01 23:34

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕9月開學季到來，有新生近日在網上分享搬進大學宿舍的照片，媲美高級青旅，甚至是飯店等級的精美裝潢和陳設曝光，羨煞一大票網友！

    一位逢甲大學的新生近日在Threads上分享學生宿舍的寢室照和公共洗手台的照片，直呼「沒想過大學宿舍那麼nice！」，超過4萬名網友按讚。照片中可以看到，宿舍寢室裝潢風格簡約又不失溫馨，乾淨俐落的木質地板搭配白色牆面，房型為4人雅房（上下舖），每個床位還有窗簾，兼顧到學生個人隱私。

    大票網友直呼羨慕，「想轉學了」、「你們不要在po這些了，讓我大學覺得我在坐牢」、「根本高級的青年旅館」、「這不輸飯店了吧！」、「哪一間我先轉學」、「為什麼你們的宿舍都像飯店，我之前的跟監獄只差在沒鐵柵欄而已」、「我到現在還沒看過比逢甲高級的宿舍，廢墟風的倒是挺常見的」、「沒有比較沒有傷害」。

    經查逢甲大學官網，這位同學分享的宿舍為福星校區I棟（原福星男舍），每間房都有附個人檯燈、書桌椅、收納衣櫃、書架、鞋櫃、冰箱、冷氣和網路；公共區域則有交誼廳、簡易廚房、共用浴室和廁所、晒衣場等等。每學期1人1萬9900元，每學年3萬9800元，相當於1個月只要3000多元，CP值超高！

    逢甲新生分享宿舍照片，接近飯店等級的精美裝潢和陳設曝光。（圖翻攝自逢甲大學官網）

