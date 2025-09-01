高市澄清湖旁神農路獲3400萬改善 本月動工

高市議員邱俊憲報喜，指出緊鄰澄清湖的高市鳥松區神農路，獲得3千多萬改善經費，預計本月可動工，圖為澄清湖風景區。（資料照）

2025/09/01 20:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員邱俊憲在9月第一天跟鄉親報喜，指出歷經3年爭取，緊鄰澄清湖的鳥松區神農路改善工程（同富街131巷至松寮橋-美庄路17巷）獲得 3400萬元經費，預計本月動工、最快月底前就能完工！

邱俊憲說明，神農路不只是社區居民主要道路，更是工業區與住宅區的連結要道，如同鳳仁路、水管路、澄觀路等大型道路，每天承載著大量車輛與貨運需求，也因此道路養護的成本龐大、籌措經費不易，每次爭取到的預算都格外珍貴。

他指出，這次改善只是其中一部分，其他路段因應捷運黃線施工與道路拓寬，仍會有工區道路短期養護與交通動線調整的情況；未來一段時間，神農、大埤、澄清、本館等捷運工區周邊道路，難免會經歷「交通黑暗期」，標線頻繁變動、路面也會受到影響，他會持續關注、盡力協調，努力把大家的不便降到最低！

邱俊憲強調，很感謝每位鄉親的支持與耐心，也謝謝市府團隊努力，這條路走得雖不容易，但一步步總算看到成果；他自嘲其實很不喜歡把本就該做的養護工作，拿來當主要工作事項說明，想要讓大家知道的重點，應該是「小心施工人員」與「注意交通安全」。

高市議員邱俊憲爭取神農路改善長達3年，圖為3年前公文。（翻攝臉書）

高雄鳥松神農路改善經費有著落，預估本月可動工。（翻攝臉書）

