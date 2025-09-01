桃園市114學年國小新生1萬9767人 4校最少僅3人、八德國小最多380人

桃園市復興區巴崚國小開學日舉辦祖孫週暨迎新活動，結合部落文化與教育，師生共同以智慧、勇氣、感恩迎接新學年。（巴崚國小提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是全國各級學校開學日，桃園市政府教育局統計114學年度小一新生總計1萬9767人，相較113學年度減少644人，新生人數不超過10人的學校總計20校，其中又以笨港、北湖、光華及高義等4所國小、新生人數同為3人最少，新生最多的則是八德國小有12班、380人。

桃市教育局副局長賴銀奎表示，桃園市各項重大建設近年陸續完工或啟動，加上房價因素，吸引外縣市人口移入，市境國小新生人數呈緩跌趨勢，少子女化感受較其他縣市不明顯，不過全國少子女化情形嚴重，新生兒人數持續下探，預估市境115學年度國小新生人數將降至約1萬9000人。

新學期到來，市境各級學校開學日辦理迎新活動，響應教育部「友善校園」政策以「停！聽！看！一起『調』出『和』諧的友善校園！」為主題，號召親師生共同營造尊重、關懷、同理、包容、安全及參與並存的校園環境，培養新世代成為「社會好國民、世界好公民」。

中原國小開學日迎新，小一新生穿披風闖關成功，可獲得入學第一張獎狀；新生最多的八德國小迎新活動融入學校願景六大吉祥動物，「運動兔」帶動跳登台，學生跟著舞動活力滿滿；北湖國小萌新勇士們走過「聰勤門」，寓意新學期聰明學習、勤奮成長；巴崚國小開學日舉辦祖孫週暨迎新活動，結合部落文化與教育，師生共同以智慧、勇氣、感恩迎接新學年。

另外，114學年開始招生的仁德國小迎新活動，由師長帶領新生敲平安鑼和致贈開學禮，帶領孩子展開新學期學習旅程。

桃園市今年新生最多的是八德國小，今天迎新活動融入學校願景六6大吉祥動物，「運動兔」帶動跳登台時，學生跟著舞動，活力滿滿。（八德國小提供）

中原國小開學日，小一新生穿上披風闖關成功，可獲得入學第一張獎狀。（中原國小提供）

仁德國小迎新活動，由師長帶領新生敲平安鑼和致贈開學禮，帶領孩子展開新學期學習旅程。（仁德國小提供）

