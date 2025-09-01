高雄龍虎塔前改善雨水下水道 汽車改道、明年5月底前完工

左營區蓮潭路雨水下水道管涵嚴重脫管及錯位。（市府提供）

2025/09/01 19:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路雨水下水道因風災受創，水利局評估道路下險風險高，籌措1400萬元經費，將改善勝利路至春秋閣88公尺，今天起進場施工，預計明年5月底前完工。

水利局表示，左營區蓮潭路雨水下水道管涵歷經多次颱風侵襲，進入檢視發現嚴重脫管及錯位，評估道路下陷風險高，立即籌措1400萬元經費，推動蓮潭路雨水下水道改善工程，並已完成發包作業，今天起進場施作。

水利局指出，工程將改善勝利路至春秋閣88公尺，將原有雨水下水道涵管管徑1.3公尺，改為矩形斷面長1.5公尺及寬1.5公尺，優點為結構穩固與承載力強，相較於管涵可承受道路更大載重，以維護車輛及行人安全。

由於該處為高雄知名景點，每天人車潮眾多，水利局歷經半年，辦理3次說明會，參酌地方意見，以影響範圍最小、施工速度最快的工法，變更原設計採每次開挖10公尺，以預鑄箱涵吊入施作，於該段施作完畢，再開挖下一段，大幅減少影響商家生意。

水利局說，工程維持人行空間及機車通行，但勝利路至春秋閣間不開放汽車通行，請民眾提早改道行駛，多利用周邊替代道路。

高雄知名地景龍虎塔前今起改善雨水下水道，預計明年5月底前完工。（市府提供）

