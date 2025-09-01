為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中度磁暴9/2來襲！擾動時間估24小時 氣象署揭可能衝擊

    2日將有磁暴發生，並短暫達到中度等級。（取自中央氣象署官網）

    2日將有磁暴發生，並短暫達到中度等級。（取自中央氣象署官網）

    2025/09/01 19:24

    〔記者林志怡／台北報導〕中央氣象署今發布太空天氣警示訊息，台北天文氣象站主任蔡宇明說明，這次磁暴事件可能短暫達到中度磁暴等級，雖可能衝擊電網、衛星等，但對於通訊影響相對有限，去年母親節磁暴達到劇烈等級，也未影響台灣電網，本次強度不及去年母親節磁暴，民眾不用過度擔憂。

    中央氣象署太空天氣作業辦公室說明，因太陽表面活躍區（AR4199）8月31日發生長延時M級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期9月2日通過近地太空環境，將造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

    辦公室指出，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3），衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

    此外，地磁擾動期間，部分保護裝置可能出現假警報而需要進行電壓修正，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

    蔡宇明表示，明天的磁暴事件恰好達到中度等級標準，磁緯50度的地區，如美國、阿拉斯加交界，以及歐洲的北歐、英國等區域，有機會看到極光；至於影響方面，則可能衝擊電網及衛星，對於通訊的影響相對有限，且民眾日常使用的藍牙、WiFi等，因為波長不同，不會有任何異常。

    此外，蔡宇明提到，去年母親節磁暴達到劇烈等級，且Kp=9，但台灣因所處緯度較低，所以既沒有極光、也沒有電網故障，預估這次磁暴的強度不如去年，因此民眾不用過度擔憂；氣象署也已經提醒國家太空中心等相關單位注意磁暴影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播