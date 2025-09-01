中度磁暴9/2來襲！擾動時間估24小時 氣象署揭可能衝擊

2日將有磁暴發生，並短暫達到中度等級。（取自中央氣象署官網）

2025/09/01 19:24

〔記者林志怡／台北報導〕中央氣象署今發布太空天氣警示訊息，台北天文氣象站主任蔡宇明說明，這次磁暴事件可能短暫達到中度磁暴等級，雖可能衝擊電網、衛星等，但對於通訊影響相對有限，去年母親節磁暴達到劇烈等級，也未影響台灣電網，本次強度不及去年母親節磁暴，民眾不用過度擔憂。

中央氣象署太空天氣作業辦公室說明，因太陽表面活躍區（AR4199）8月31日發生長延時M級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期9月2日通過近地太空環境，將造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

請繼續往下閱讀...

辦公室指出，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3），衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

此外，地磁擾動期間，部分保護裝置可能出現假警報而需要進行電壓修正，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

蔡宇明表示，明天的磁暴事件恰好達到中度等級標準，磁緯50度的地區，如美國、阿拉斯加交界，以及歐洲的北歐、英國等區域，有機會看到極光；至於影響方面，則可能衝擊電網及衛星，對於通訊的影響相對有限，且民眾日常使用的藍牙、WiFi等，因為波長不同，不會有任何異常。

此外，蔡宇明提到，去年母親節磁暴達到劇烈等級，且Kp=9，但台灣因所處緯度較低，所以既沒有極光、也沒有電網故障，預估這次磁暴的強度不如去年，因此民眾不用過度擔憂；氣象署也已經提醒國家太空中心等相關單位注意磁暴影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法