    首頁　>　生活

    新北市公共工程優質獎頒獎 表揚10工程與4貢獻者

    新北市新工處以「新北市三重區興穀國民小學操場興建地下停車場統包工程」榮獲優等肯定，由陳純敬副市長（左三）頒獎，並與團隊合影。（工務局提供）

    2025/09/01 19:05

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府今（1）日舉辦「公共工程優質獎」頒獎典禮，共表揚10項優質公共工程及4位個人貢獻獎得主。副市長陳純敬表示，優質獎被視為全國金質獎前哨戰，藉此激勵團隊持續創新、嚴謹施工，打造安全、宜居、永續的城市。

    陳純敬指出，新北市作為全台人口最多縣市，公共建設涵蓋道路、橋梁、停車場、河川整治與公園等領域。在市府、專業團隊及市民合作下，城市面貌不斷提升。他強調，市府關注的不僅是工程品質，更重視安全、環境與生態平衡。

    工務局長馮兆麟表示，優質獎已邁入第23屆，新北去年共執行約1700件工程，今年19件參賽，最終10件獲獎，範圍涵蓋教育、居住、交通與公共空間，展現人文關懷與永續理念。

    他舉例說，城鄉局的「三峽國光段（二期）社會住宅」，規劃空中綠廊與托育托老設施，營造健康樂活居住品質；養護工程處「瑞芳三爪子坑路人行環境改善工程」，退縮校園圍牆並融入景觀設計，提升孩童上學安全；此外，「三重公共服務園區暨景觀整備工程」透過林蔭步道與雨水入滲設計，兼顧生態與氣候調適；「三重區興穀國小地下停車場工程」則在地上保留運動場，地下規劃停車空間，解決未來行政中心停車需求。

    除了工程獎項，現場也頒發對新北公共工程有傑出貢獻的個人獎，分別由養護工程處副總工程司黃裕智及捷運工程局總工程司曾國嵐獲得第一、二類個人貢獻獎；兩位職人李健泳及簡松陽則展現卓越技術，雙雙榮獲第一線工班個人貢獻獎殊榮。其中，李健泳在0403大地震後導入頂升橫移工法，使環狀線提前半年恢復通車；簡松陽以精準放樣工法協助打造九份山城觀光亮點，顯示技術職人的紮實功力。

    新北副市長陳純敬（中）頒發113年府內績效評核績優機關獎項，勉勵各單位持續精進，打造優質工程。（工務局提供）

    新北市副市長陳純敬（中）頒發個人貢獻獎，分別由養工處黃裕智副總工程司（左二）及捷運工程局曾國嵐總工程司（左一）獲得第一、二類個人貢獻獎；兩位職人李健泳（右一）及簡松陽（右二）則展現卓越技術，雙雙榮獲第一線工班個人貢獻獎殊榮。（工務局提供）

    新北市政府今日舉辦114年度公共工程優質獎頒獎典禮，貴賓、評審及獲獎單位齊聚一堂，共同承諾攜手提升新北市公共工程品質。（工務局提供）

