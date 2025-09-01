新北仁愛之家歡慶50週年 副市長劉和然感謝服務44年資深員工黃靜如

新北市萬里仁愛之家最資深服務員62歲黃靜如（右），從18歲半工半讀迄今44年，新北市副市長劉和然（左）頒贈感謝狀。（記者俞肇福攝）

2025/09/01 18:58

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市立萬里仁愛之家（以下簡稱仁家）今天（1日）舉辦「仁家50，樂活久久」慶祝活動，歡慶成立50年。新北市副市長劉和然在社會局長李美珍陪同下參加，劉和然說，感謝萬里仁愛之家歷屆主任和所有工作人員，用愛照顧每位長輩，讓長輩在依山看海風光明媚的萬里，安享晚年。

萬里仁家主任謝鑫敏與歷屆主任易君強、林美珠、徐綺櫻、林寶珠、吳欽仁等齊聚，見證仁愛之家50年；新北市議員周雅玲、萬里區長黃雱勉等，以及多位民代助理、當地里長等蒞臨會場齊聲祝福。

活動由《樂活仁家》影片播放揭開序幕，緊接著參加松年大學的學員表演非洲鼓，並由老玩童俱樂部成員彩妝大跳康康舞，現場驚呼聲不斷，連劉和然都被長輩的熱情感染；接著由最資深的員工黃靜如推出3層大蛋糕，並由最年長97歲李煩奶奶，和現場所有來賓一起切下象徵祝福與團聚的大蛋糕。

劉和然表示，仁愛之家自民國1975年起，為新北市低收入戶、孤苦無依及特殊境遇長者提供全人照顧，讓長輩安心就養，他要代表市長侯友宜感謝工作人員經年累月以耐心、專業和熱忱投入服務，也感謝企業界、志工團隊無私支持，豐富了長輩的生命。

劉和然頒發服務滿20、30、40年資深的仁愛之家員工，其中，最資深的黃靜如已服務44年，她從18歲起半工半讀進入仁家，早已將仁家的長輩當作家人般照顧，也因為工作關係，學習如何與長輩相處，讓她更懂得如何孝敬公婆。

新北市萬里仁愛之家最資深服務員黃靜如，從18歲半工半讀服務迄今44年，她站在時光走廊的老照片前，找尋自己與昔日同仁的身影。（記者俞肇福攝）

新北市萬里仁愛之家今天歡度50週年慶，老玩童俱樂部成員彩妝大跳康康舞，驚呼聲不斷，副市長劉和然（中）被長輩的熱情感染，主動上台要求合影。（記者俞肇福攝）

