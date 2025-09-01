高林創辦人林郁文心繫故鄉朴子 捐100萬助災後重建

高林公司創辦人林郁文捐100萬元協助故鄉朴子災後重建，今天由兒子林聖智（右）、女兒林育貞（左）代表捐贈給市公所。（記者丁偉杰攝）

2025/09/01 19:07

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣朴子市接連受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，旅外鄉親、工業用縫紉機大廠高林公司創辦人林郁文心繫故鄉，今天捐贈100萬元給朴子市公所仁愛基金專戶，協助災後重建。林郁文的長子林聖智說，父親得知故鄉成為重災區，心中沉重無比，希望以行動力挺鄉親，回饋故鄉，為朴子打氣。

高齡近90歲的林郁文，今天由兒子林聖智、女兒林育貞代表返鄉捐贈100萬元善款，朴子市長吳品叡代為受贈並頒贈感謝狀，朴子警分局長林思妙等各界人士也到場見證，氣氛溫馨。

林郁文出身朴子，15歲時北上台北打拚，與兄弟攜手創業，成功打造SiRUBA銀箭牌縫紉機聞名全球。林郁文妻子林陳雅子為高林公司董事長，同時創立高林文創基金會，夫妻倆攜手投入社會公益不遺餘力。

吳品叡表示，7月丹娜絲風災後，緊接著0728西南氣流豪雨來襲，豪雨造成朴子市1600家戶淹水，市民苦不堪言，感謝高林公司創辦人林郁文與團隊的善款挹注，讓災後救助工作順利進行，公所會努力重建，協助民眾早日恢復正常生活。

朴子市長吳品叡（左）頒贈感謝狀給高林公司創辦人林郁文的兒子林聖智（右）。（朴子市公所提供）

高林公司與高林文創基金會今天捐贈100萬元協助朴子災後重建。（朴子市公所提供）

