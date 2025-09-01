高雄44校小一新生不到10人 市區唯一鼓岩國小受舊社區、地理位置影響

高雄市鼓山區鼓岩國小與愛河相鄰，學校體育班今年增設輕艇項目，今日開學校方也讓學童感受輕艇的魅力。（鼓岩國小提供）

2025/09/01 18:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市全市有237所公立小學，今（1）日開學迎接新生，受少子女化衝擊，有44校新生數在10人以下，幾乎都位在市郊、偏區，鼓山區鼓岩國小則是唯一位於市區、今年新生僅8人。校方表示，是舊社區及地理位置影響，但未來「還有增加的機會」。

鼓岩國小校長謝忠豪表示，學校近5年內新生數都在10人以內，今年8人，與位處舊社區，加上鄰近學校多有關，但附近學校每年新生班級數大多也只剩2班，幾年前雖也談過整併，但校內有日照及幼托，服務年齡層從0至99歲都有。

謝忠豪進一步說明，學校東邊相鄰愛河，河的對岸不屬於學區，西邊為輕軌，當地家長不放心孩子徒步上學要經過軌道，多轉到家長上班地就讀。

北邊多是佔用戶、鐵路倉庫，鐵路局已計劃將1.36公頃土地做公辦都更，預計2年內完成的話，興建29層大樓有約500戶，南面之前地震危樓已拆，部分也進行自辦都更，只是籌備10年還沒動工，若未來興建大樓，約1.6公頃面積預計蓋26層大樓，謝忠豪認為，等大樓蓋好，學生數可望增加。

高雄市今年小一新生1萬8968人，較去年1萬9721人減少753人，有44校新生為10以下人，其中20校在5人以下，雖然無校0新生，但大樹區興田國小新生僅1人，為全市新生數最少的學校。

