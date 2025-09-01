為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    最高5萬元！助清寒學子逐夢 鴻海獎學鯨報名開跑

    廷宇（左）是第八屆鴻海獎學鯨得主，受到基金會執行長汪用和的鼓勵（右）。（鴻海教育基金會提供）

    廷宇（左）是第八屆鴻海獎學鯨得主，受到基金會執行長汪用和的鼓勵（右）。（鴻海教育基金會提供）

    2025/09/01 18:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕2025鴻海獎學鯨報名開跑！為支持家境清寒卻不放棄努力的青年學子，鴻海教育基金會舉辦2025大專校院組（含碩博士班）「鴻海獎學鯨」，即日起開放線上報名至10月13日中午12點截止，獎助金額依註冊繳費金額級距發放，最高每學年5萬元，協助學生安心專注求學。

    鴻海教育基金會執行長汪用和表示，歷屆得主中，有許多翻轉人生的故事令人動容，基金會誠摯邀請所有符合資格的清寒大專及碩博士生踴躍報名，把握這個展現自我的機會，勇敢書寫屬於自己的翻轉故事。

    基金會以過往展現堅毅精神的得主為例，2020年第四屆得主禹萱，父親在她小學4年級突然生病倒下，家中陷入困境，母親獨自撐起生計，她和哥哥也每天晚上「自己煮飯，加點醬油，就這樣吃上一整年。」雖然家境艱難，禹萱仍然勇敢追夢，從參加學校免費的角力社團起步，奮戰至亞洲盃奪下銅牌，並想再挑戰奧運，然而赴日訓練的過程，因語言隔閡與實力差距，讓她自信崩盤、懷疑自己，回台求學後，鴻海獎學鯨成為了她的定心石，減輕了她的經濟負擔，也讓她重拾信心，勇敢前行，如今她順利攻讀博士，期望未來能站上講台，幫助像她一樣曾感覺徬徨無依的孩子。

    基金會表示，2024年第八屆得主廷宇，在幼兒園時，常因家暴父親而躲在餐桌底下，後來父親過世、母親改嫁，但繼父有思覺失調症，家庭經濟條件讓他只能住在常有黑衣人去潑漆的地方，以及總是得等自助餐要收了、打折時才敢踏進去吃飯，即便每天要花3個鐘頭的交通時間才能上下學，廷宇仍然努力唸書，考上台大法律系與研究所，他雖熱愛學習，還是曾經猶豫是否應該放棄學業去工作，以協助負擔家中經濟，就在他感覺最沮喪無助時，鴻海獎學鯨像及時雨給了他支持與勇氣，讓他能夠繼續逐夢，他分享「只要有人願意相信你，你也會學會相信自己。」

    2025「鴻海獎學鯨」申請報名與更多詳情，請參閱「鴻海獎學鯨」活動官網以及「鴻海教育基金會」官方粉絲團

    鴻海獎學鯨得主禹萱在訓練場揮汗苦練，每一次舉起沙袋，都是邁向夢想的一步。（鴻海教育基金會提供）

    鴻海獎學鯨得主禹萱在訓練場揮汗苦練，每一次舉起沙袋，都是邁向夢想的一步。（鴻海教育基金會提供）

