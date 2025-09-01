高雄小港沿海路老塞 許智傑：建議短、長期2種做法

高雄小港區沿海路老塞車，引發民怨。（許智傑團隊提供）

2025/09/01 18:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄小港沿海路老塞車。立委許智傑今邀相關單位會勘，建議短期可針對捷運工程明挖處做優先處理，讓貨櫃車專用道恢復全線通車，長期則請交通局年底完成全線智慧號誌設置後，觀察該路段進行滾動式調整。

小港沿海路通往南星計畫區、高雄港碼頭，為聯結車、曳引車主要道路，其中還設有貨櫃車專用道，避免大小車爭道風險；但全線通車後，卻發生大車嚴重回堵、加上捷運小港林園延伸線動工，壅塞車流量與捷運工程導致雙重影響，讓沿海路交通成為極大挑戰。

請繼續往下閱讀...

立委許智傑今邀交通、捷運、新工處、警察局等單位聯合會勘，針對現況了解並嘗試提出解方，希望緩解沿海路交通難題。

許智傑認為，沿海路會產生回堵狀況，起因在捷運明挖部分正動工，部分大車行經該路段會自動外靠其他車道，造成與自小客車爭道狀況，進而造成回堵；捷運局指出，明挖處預計今年11月底前完成，將採優先處理並恢復全線通車為目標。

許智傑說，短期需先請託捷運局就小港林園線明挖處做優先處理，讓「貨櫃車專用道」儘快恢復全線通車；後期請交通局在年底完成全線智慧號誌設置後，觀察該路段用路狀況進行滾動式調整，並與警察局平行溝通，以保持本路段順暢。

許智傑建議沿海路塞車可規劃短、長期配套。（許智傑團隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法