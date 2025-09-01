竹縣人口成長新校區開學 全縣小一新生仍較去年減少283人

新竹縣立湖口高中自114學年度起高中與國中各自獨立設校，湖口高中21班正式遷入王爺壟新校區，迎來嶄新的學年。（記者廖雪茹攝）

2025/09/01 18:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天開學囉！新竹縣人口持續穩定成長，尤其縣府為因應竹北市就學壓力而不斷新建學校，高鐵特區新設的文興國小今有4班新生開學，縣立湖口高中湖口高中獨立設校，今也有21班正式遷入王爺壟新校區，迎來嶄新的學年；不過教育局表示，據統計，全縣114學年度小一新生為5562，113學年度為5845，不敵少子化浪潮，仍減少了283人。

教育局表示，湖口高中新校區建設工程分為二期，已完成第一期，未來整體完工後，將提供總計36班的規模；而留在原址的湖口國中則有47班。文興國小新校舍A區包含教學大樓39間教室及運動場已完成，今年一年級新生有4班，整個校園明年7月完工後可容納48班學生，115學年度還將增設幼兒園。

縣長楊文科表示，新竹縣不僅積極興建新校園、汰換學習設施，更重視教育內涵的提升，包括數位學習、雙語環境、健康飲食、心理素養等，期讓每一位孩子在竹縣都能快樂學習、自信成長。

教育局長楊郡慈說明，新竹縣自114年起推動課桌椅全面更新計畫，逐年將各國中小課桌椅汰換為可調式設計，提供學生舒適健康的學習空間。優先汰換國小六年級及國中三年級課桌椅，全縣預計5萬餘套，總經費1.3億元。數位學習部分，持續推廣教育部數位學習平台所開發的AI學習夥伴，包括因材網的「E度」與Cool English「酷英AI英語聊天機器人」，協助學生個人化學習建議。

新竹縣自114學年度起執行「雙語生活化校園計畫」，整合領域課程與姊妹校交流，打造雙語情境環境。另外，114學年度起，學校午餐在地有機蔬菜供應頻率也由每週2次提升為每週3次，讓孩子吃得健康，同時帶動友善農作與消費。

竹北市高鐵特區為紓解就學人口壓力而新設的文興國小，114學年度有4班新生入學。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府自114年起推動課桌椅全面更新計畫，逐年將各國中小課桌椅汰換為可調式設計，全縣預計5萬餘套，總經費1.3億元。（記者廖雪茹攝）

