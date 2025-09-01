為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雲端發票e起pay 屏東送百元禮券

    屏東財稅局推出雲端發票送百元禮券活動。（屏東縣政府財稅局提供）

    2025/09/01 18:46

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府財稅局為推廣統一發票兌獎APP及使用行動支付消費付款並結合載具儲存雲端發票，從今天（1日）至9月30日舉辦「雲端發票e起pay」活動，符合活動要件，於10月15日至財稅局總局及三分局，限量百元禮券送給你。

    縣府財稅局表示，民眾於9月1日至9月30日使用行動支付消費付款並結合載具（限以手機條碼及歸戶手機條碼之載具）儲存雲端發票10筆，並於10月15日上午9:30至11:30，以及下午2:00至4:00出示已下載完成統一發票兌獎APP中設定領獎帳戶+載具歸戶+捐贈碼+手機條碼小工具，即可兌換限量禮券1份。

    每人限兌換1次，兌領人請出示自己的行動支付及載具參加活動，每張雲端發票最低消費金額應達15元以上，所兌換之宣導品不可轉售，數量有限，換完為止！兌換地點請至財稅局總局及三分局（潮州、東港、恆春），本活動亦同時協助統一發票兌獎APP下載、載具歸戶、設定匯款帳戶、手機條碼小工具及捐贈碼服務。

    屏東推雲端發票送百元禮券。（屏東縣政府財稅局提供）

