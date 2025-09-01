24億市政路延伸甫通車竟下陷 議員批盧通車秀破功 市府：本週完成改善

中市議員陳淑華指市政路延伸段通車才剛滿3個月，竟有多處開挖補上水泥層。（陳淑華提供）

2025/09/01 18:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府為紓解台灣大道尖峰時段塞車困擾，斥資23.9億推動市政路延伸工程，其中第一標市政路自工業一路到安和路段，今年5月底才盛大通車，在地市議員陳淑華近來發現，該路段通車剛滿3個月，竟多處圍路禁止通行並挖掘施工，民眾不解市政路延伸段才剛開通「還很新」竟又開挖；陳淑華向施工單位了解，竟回應是路面下陷，質疑市府為滿足盧秀燕通車政績秀，犧牲工程品質，風光通車後就「破功」，根本經不起考驗。

台中市建設局指出，市政路該路段近期因連續豪大雨影響，導致地層含水量高，為維護路面平整度，已責成施工廠商於保固期內依規辦理改善，預計本週全數完成。

請繼續往下閱讀...

台中市工業區往市區聯外道路不足，以往均仰賴台灣大道，每逢上下班尖峰時段容易塞車，為紓解台灣大道尖峰時段車流及塞車之苦，中市推動市政路延伸工程，其中工業一路到安和路段第1標工程，斥資23.9億開闢，今年5月26日通車。

當時市長盧秀燕主持通車典禮時指出，推動時遇政治干擾質疑她騙選票，她在議會發飆「非開不可」下推動，第一標順利完工通車，將成為工業區通往台中很重要的「黃金大道」，更能促進台中市發展。

不過，陳淑華近日經過市政路延伸第一標路段，赫然發現多處圈圍禁止通行，快、慢車道均有圈圍，甚至出現雙向車道均圈住禁止車輛通行，要改走慢車道，行駛該路段要不斷換車道「宛如蛇行」十分不便；甚至多處圈圍處下挖後補上水泥層，「宛如貼膏藥」，路面品質令人質疑；在地民眾也反映，大家都很疑惑路才剛開通，「新路為何又開始挖馬路」；她詢問施工單位，竟稱「路面下陷」。

陳淑華質疑，市政路延伸安和路至工業區一路工程，今年5月26日盧秀燕才高調舉辦通車典禮，市府大外宣稱是盧秀燕任內「無比重要的政績」，結果花了人民納稅錢23.9億元打造的道路，通車剛滿3個月路面竟下陷，質疑工程品質如此不堪，根本是為拚盧秀燕個人通車政績秀，罔顧工程品質，甚至「通車後即破功」，嚴重影響民眾公共安全。

台中市市政路延伸段通車剛滿3個月，竟雙向圈圍禁行。（陳淑華提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法