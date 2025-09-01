九三軍人節敬軍 桃園機場9/3至9/9軍人購物餐飲享有感優惠

桃園機場響應九三軍人節，9/3至9/9軍人購物餐飲享有感優惠。（機場公司提供）

2025/09/01 18:19

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕響應九三軍人節擴大敬軍活動，機場公司與服務大聯盟夥伴向長年堅守崗位保家衛國的捍衛戰士致上最高敬意，自9月3日軍人節起一周，國軍官兵憑證於機場購物及餐飲享九折起優惠，以實際行動表達對國軍支持。同時，3日當天桃園機場保全、出境服務台人員及志工佩戴國旗徽章，並於航廈定時廣播、電子看板及二航廈北側積木區設置應景敬軍打卡牆，及出境大廳服務台兌換專屬紀念品活動。

機場公司董事長楊偉甫表示，機場公司感謝國軍犧牲假期與家庭時光，堅守崗位守護國土，保障國人安居樂業，特別結合服務大聯盟夥伴推出敬軍優惠，包括昇恆昌、采盟免稅店，義美吉盛、誠盟、新東陽商場業者，自9月3日至9月9日止，軍人憑證於餐飲或購物即可享9折起優惠，折扣幅度比照聯名卡規格，讓國軍官兵感受到實質回饋。

請繼續往下閱讀...

此外，桃園機場的華航、華信、長榮、立榮及星宇等國籍航空均在軍人節當日提供報到櫃台、搭乘特定航班的空位免費升等商務艙服務，及軍人及眷屬一人優先登機禮遇。機場公司與航空公司敬軍優惠同步，旅客出示軍人身分證與登機證，可至第一、二航廈出境服務臺兌換專屬限量紀念品。

機場公司也規劃第一線服務的機場志工、保全及出境服務臺人員佩戴國旗徽章，3日當天上午9時、下午3時及晚上9時在航廈內出發大廳播放敬軍廣播，伴隨免稅商店及出發大廳螢幕的敬軍圖卡，；第二航廈北側五樓商場設置應景的「敬軍積木牆」打造最佳打卡景點，讓旅客也感受到機場對軍人的禮遇及歡迎。

憑軍人身分證與登機證，可至第一、二航廈出境服務臺兌換專屬限量紀念品。（機場公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法