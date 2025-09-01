全台公廁大PK！網路票選心中優質公廁

績優公廁網路票選開跑。（資料照）

2025/09/01 17:56

〔記者黃宜靜／台北報導〕為鼓勵公私部門持續精進公廁服務品質，打造乾淨、舒適、友善的如廁環境，環境部環境管理署辦理114年績優公廁評比活動，並自9月1日起至9月30日止，舉辦網路票選活動，邀請全民一起參與，為心目中的優質公廁投下關鍵的一票，選出心目中的優質公廁。

環管署表示，今（114）年度共有62處優質公廁參與評比，經第1階段委員初審後，遴選出40處公廁進入第二階段實地考評；另外，評比活動也同步進行網路票選活動，其中企業提供類、交通場站類、觀光遊憩類及地方政府推薦類（績優公廁組）等類別邀請民眾參與投票，藉由公眾參與力量，促進公共廁所的持續優化與精進。

環管署指出，今年度績優公廁評比有2大創新，首先，參賽類別擴大新增「企業提供類」，除了整合既有的超商、加油站及連鎖速食店外，新增納入連鎖量販店及百貨公司；再者，此次也新增地方政府推薦類-績優性別友善公廁組，以鼓勵尊重多元性別需求及致力提供乾淨舒適廁所的管理單位。

環管署表示，網路投票時程自114年9月1日起至9月30日止，活動期間民眾每人每日共可投4票，各類別可投1票，網路票選分數將占績優公廁最終評分的10%，邀請全國民眾踴躍至活動專屬網站進行投票，共同營造乾淨、舒適友善的公共環境。

114年績優公廁網路票選，自9月1日起至9月30日止。（環境部提供）

