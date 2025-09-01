安定豬魂、祈求順利 南投農產公司普度祭拜獸魂碑生靈

南投縣農產運銷公司舉辦中元普度，縣長許淑華率相關人員祭拜。（南投縣政府提供）

2025/09/01 17:55

〔記者張協昇／南投報導〕中元節即將到來，南投縣農產運銷公司1日舉辦普度法會，現場奉請俗稱普度公的「南無面燃大士」坐鎮，除祭祀地基主及無祀男女孤魂外，主要祭拜園區獸魂碑生靈，並請法師為獸魂超度，祈求一切順利、庇佑合境平安。

南投縣農產運銷股份有限公司是縣府唯一事業單位，該公司電宰豬隻是供應中部毛豬重要管道；園區內設有獸魂碑，每年中元節依習俗舉辦普度法會，祭祀豬魂及四方好兄弟。

普度法會由縣長許淑華擔任主祭，率相關人員從主壇開始，虔誠舉香感謝土地公庇佑及祭拜地基主、無祀男女孤魂與獸魂等，場面莊嚴。許淑華表示，農曆七月，公司行號都會舉辦普度活動，祈求圓滿，讓各公司行號順利運作，南投縣農產運銷公司除了豬隻拍賣、還有屠宰業務，為安定豬魂，每年都慎重舉辦普度祭典，不但安排法師誦經超度，包括運輸、拍賣等合作廠商也一起參與，祈求平安順遂。

南投農產運銷公司舉辦中元普度，奉請俗稱普度公的「南無面燃大士」坐鎮。（南投縣政府提供）

南投縣農產運銷公司設有獸魂碑，1日舉辦普度法會，祭祀獸魂。（南投縣政府提供）

