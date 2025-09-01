中元普度溫體豬買氣熱 宜蘭豬肉攤取消9/5休市連賣4天

中元節帶動溫體豬肉買氣，宜蘭縣豬肉攤商3到6日連賣4天。（記者江志雄攝）

2025/09/01 17:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣傳統市場豬肉攤商因應中元節普度祭拜需求，取消原訂9月5日（農曆七月十四）休市日，當天照常營業，即3到6日連賣4天。宜蘭肉品市場今天（1日）回應，中元節前毛豬單日交易量預估會突破500頭，已全力調度豬源，滿足消費者需求。

宜蘭縣家畜肉類商業同業公會所屬近200家豬肉攤商，原本在每週的週一、週二休市，今年6月起因豬源不足，新增週五休市，8月第三週臨時增加週四休市，實施全縣頭一遭的週休四日，引發軒然大波；經過農業部啟動豬源調配，第四週才恢復常態性的週休三日。

宜蘭縣肉商公會理事長李旻芳說，9月6日是中元節，本週進入溫體豬肉購買高峰期，為了配合民間普度祭拜之需，5日取消休市，換言之，3到6日縣內肉攤都有營業，但中元節隔天（7日）休市。

根據統計，今年7、8月，宜蘭肉品市場單日平均毛豬交易量400餘頭，本週因中元節影響，一天增至500餘頭。宜蘭肉品市場表示，中元節是台灣民間重要節日，這幾天毛豬需求大增，工作團隊已完成調度，讓消費者買到想要的溫體豬肉。

宜蘭肉品市場中元節前的毛豬單日需求量，估計會突破500頭。（記者江志雄攝）

