為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中元普度溫體豬買氣熱 宜蘭豬肉攤取消9/5休市連賣4天

    中元節帶動溫體豬肉買氣，宜蘭縣豬肉攤商3到6日連賣4天。（記者江志雄攝）

    中元節帶動溫體豬肉買氣，宜蘭縣豬肉攤商3到6日連賣4天。（記者江志雄攝）

    2025/09/01 17:42

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣傳統市場豬肉攤商因應中元節普度祭拜需求，取消原訂9月5日（農曆七月十四）休市日，當天照常營業，即3到6日連賣4天。宜蘭肉品市場今天（1日）回應，中元節前毛豬單日交易量預估會突破500頭，已全力調度豬源，滿足消費者需求。

    宜蘭縣家畜肉類商業同業公會所屬近200家豬肉攤商，原本在每週的週一、週二休市，今年6月起因豬源不足，新增週五休市，8月第三週臨時增加週四休市，實施全縣頭一遭的週休四日，引發軒然大波；經過農業部啟動豬源調配，第四週才恢復常態性的週休三日。

    宜蘭縣肉商公會理事長李旻芳說，9月6日是中元節，本週進入溫體豬肉購買高峰期，為了配合民間普度祭拜之需，5日取消休市，換言之，3到6日縣內肉攤都有營業，但中元節隔天（7日）休市。

    根據統計，今年7、8月，宜蘭肉品市場單日平均毛豬交易量400餘頭，本週因中元節影響，一天增至500餘頭。宜蘭肉品市場表示，中元節是台灣民間重要節日，這幾天毛豬需求大增，工作團隊已完成調度，讓消費者買到想要的溫體豬肉。

    宜蘭肉品市場中元節前的毛豬單日需求量，估計會突破500頭。（記者江志雄攝）

    宜蘭肉品市場中元節前的毛豬單日需求量，估計會突破500頭。（記者江志雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播