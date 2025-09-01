為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    麗寶集團插旗澎湖福容徠旅開幕 掀澎湖旅宿戰國時代

    坐落馬公市案山里，外觀形似小型郵輪的澎湖福容徠旅開幕，揭開澎湖旅宿業者戰國時代。（記者劉禹慶攝）

    坐落馬公市案山里，外觀形似小型郵輪的澎湖福容徠旅開幕，揭開澎湖旅宿業者戰國時代。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/01 17:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕麗寶集團「福容徠旅澎湖」，今（9月1日）舉行開幕儀式，正式插旗離島澎湖，也揭開澎湖旅宿市場戰國時代序幕，雖然縣長陳光復肯定福容徠旅提供在地就業機會，並看好未來發展前景，但與會旅行業者普遍認為澎湖旅宿市場已經飽和，加上喜來登、三號港、百世多麗、元泰等飯店競爭，福容面臨逆境中如何殺出一條血路的挑戰。

    福容飯店所屬麗寶集團產業版圖橫跨生技、不動產、休閒娛樂、飯店、旅遊及營造建設等領域，此次插旗澎湖是全台連鎖第19家、福容徠旅品牌的第6家，歷時3年多建造，樓高8層，地下1層，共有102間房。

    福容徠旅開幕式宣布響應縣府推動「2025冬遊澎湖消費券」活動，自11月1日起凡訂房住宿將再加碼優惠500元，回饋旅客支持。「福容徠旅澎湖」坐落馬公市案山里，外觀形似小型郵輪，呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型，光是外圍就有百世多麗3間飯店、元泰飯店圍繞，成為澎湖飯店熱戰區。

    旅遊業者不看好福容徠旅的主因，是因為國旅市場衰退，澎湖每日供應萬餘房間數，已供過於求，福容受限於基地面積問題，1間房型平均6坪，小於澎湖基本房型9坪，位置又偏向市郊區，不像在馬公港區視野較好，外圍又遭其他飯店包圍，容易被其他業者夾殺，福容想要在飯店混戰逆境殺出一條血路，勢必要更優惠或有其他誘因。

    福容徠旅開幕儀式，澎湖各界嘉賓到場祝賀。（記者劉禹慶攝）

    福容徠旅開幕儀式，澎湖各界嘉賓到場祝賀。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播