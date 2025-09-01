麗寶集團插旗澎湖福容徠旅開幕 掀澎湖旅宿戰國時代

坐落馬公市案山里，外觀形似小型郵輪的澎湖福容徠旅開幕，揭開澎湖旅宿業者戰國時代。（記者劉禹慶攝）

2025/09/01 17:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕麗寶集團「福容徠旅澎湖」，今（9月1日）舉行開幕儀式，正式插旗離島澎湖，也揭開澎湖旅宿市場戰國時代序幕，雖然縣長陳光復肯定福容徠旅提供在地就業機會，並看好未來發展前景，但與會旅行業者普遍認為澎湖旅宿市場已經飽和，加上喜來登、三號港、百世多麗、元泰等飯店競爭，福容面臨逆境中如何殺出一條血路的挑戰。

福容飯店所屬麗寶集團產業版圖橫跨生技、不動產、休閒娛樂、飯店、旅遊及營造建設等領域，此次插旗澎湖是全台連鎖第19家、福容徠旅品牌的第6家，歷時3年多建造，樓高8層，地下1層，共有102間房。

請繼續往下閱讀...

福容徠旅開幕式宣布響應縣府推動「2025冬遊澎湖消費券」活動，自11月1日起凡訂房住宿將再加碼優惠500元，回饋旅客支持。「福容徠旅澎湖」坐落馬公市案山里，外觀形似小型郵輪，呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型，光是外圍就有百世多麗3間飯店、元泰飯店圍繞，成為澎湖飯店熱戰區。

旅遊業者不看好福容徠旅的主因，是因為國旅市場衰退，澎湖每日供應萬餘房間數，已供過於求，福容受限於基地面積問題，1間房型平均6坪，小於澎湖基本房型9坪，位置又偏向市郊區，不像在馬公港區視野較好，外圍又遭其他飯店包圍，容易被其他業者夾殺，福容想要在飯店混戰逆境殺出一條血路，勢必要更優惠或有其他誘因。

福容徠旅開幕儀式，澎湖各界嘉賓到場祝賀。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法