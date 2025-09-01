本土牙醫喊話限波波醫師名額 石崇良：修法需討論 溝通無礙

新任衛福部長石崇良接受媒體聯訪。（記者陳逸寬攝）

2025/09/01 17:27

〔記者林惠琴／台北報導〕新任衛福部長石崇良今（1日）上任，本土小牙醫聯盟、台灣基層牙醫師協會同步召開記者會，呼籲廢止放寬波波醫師國考資格的新版醫師法施行細則，並且制定波波名額上限。對此，石崇良表示，修法在程序上是更嚴格、更嚴謹的作法，但如果仍然對內容方面，大家有需要討論的地方，會秉持過去溝通無礙的方式來做討論。

衛福部去年公告修正「醫師法施行細則」，遭本土小牙醫聯盟、台灣基層牙醫師協會質疑是大幅放寬國外學歷醫學和牙醫學畢業生參加我國醫師國考的學歷審核門檻，要求廢止，衛福部則多次重申絕無開大門，畢業學校、實習與遠距教學皆嚴格把關。

相關團體在石崇良上任的今日，再度召開記者會再次表達訴求，石崇良說明，對於持國外學歷者應考醫師國考，有很長的一段歷史。在2017年以前，分成九大地區（美國、加拿大、日本、歐洲、澳洲、紐西蘭、南非、新加坡、香港）與非九大地區，持九大地區學歷回台等同於國內學歷，所有人都可應考，但持非九大地區學歷則需要甄試。

石崇良也指出，2017年之後，因應整個歐盟政策改變，開始有所謂的學歷採認原則，但只是行政指導，在法律上考慮應回歸所謂的法律授權原則，涉及人民的權利義務應該以法律訂之，進而在2022年修法，把過去的採認原則以更高規格的法律位階，修在「醫師法施行細則」中，「我想這個方向是正確的」。

石崇良強調，現在依照2017年後所發布的學歷採認原則，把它寫到法律內，在程序上是更嚴格、更嚴謹的作法，但如果仍然對內容方面，大家有需要討論的地方，會秉持過去溝通無礙的方式來做討論。

本土小牙醫聯盟、台灣基層牙醫師協會開記者會，呼籲廢止放寬波波醫師國考資格的新版醫師法施行細則。（本土小牙醫聯盟提供）

