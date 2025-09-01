為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中山大學原民專班揭牌 「三導師制」培育跨域整合部落人才

    國立中山大學西灣學院原住民族專班今（1）日正式揭牌成立。（記者許麗娟攝）

    國立中山大學西灣學院原住民族專班今（1）日正式揭牌成立。（記者許麗娟攝）

    2025/09/01 17:27

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學西灣學院「國際跨域學士學位學程原住民族專班」今（1）日正式揭牌成立。學程以「社會實踐」為核心，培育具備國際視野、跨域整合與深耕部落精神的原住民青年人才，將採「三導師制」，高度客製化學習環境。

    中山大學校長李志鵬表示，真正的學習不僅發生在課堂上，更應與學子的生活、文化和土地緊密結合；原民專班鼓勵學生主動發現、分析並解決原住民族社群所面臨的實際問題，讓所學知識能夠真正回饋部落。

    教育部主任秘書林伯樵出席揭牌典禮說，原民專班學程的成立，不僅為原住民族學子量身打造學習環境，更鼓勵他們將部落文化與跨領域知識相結合，在學術殿堂中找到屬於自己的根。

    學程主任許家豪指出，此學程最大特色在於其高度客製化與支持性的學習環境，採取「三導師制」，由一名校內教師、一名部落耆老或文化工作者，以及一名產業或領域專家共同指導學生。

    來自花蓮的學生金永進是首屆入學的專班學生，他說，這個專班讓他可以跨領域學習，並且有機會直接回到部落實作，將課堂所學應用在幫助家鄉發展上，非常振奮人心。

    原民進行祈福儀式，以鐵器敲擊石英母落在乾草上取得火種，象徵由天地相互作用而生的聖火。（記者許麗娟攝）

    原民進行祈福儀式，以鐵器敲擊石英母落在乾草上取得火種，象徵由天地相互作用而生的聖火。（記者許麗娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播