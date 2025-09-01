中山大學原民專班揭牌 「三導師制」培育跨域整合部落人才

國立中山大學西灣學院原住民族專班今（1）日正式揭牌成立。（記者許麗娟攝）

2025/09/01 17:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學西灣學院「國際跨域學士學位學程原住民族專班」今（1）日正式揭牌成立。學程以「社會實踐」為核心，培育具備國際視野、跨域整合與深耕部落精神的原住民青年人才，將採「三導師制」，高度客製化學習環境。

中山大學校長李志鵬表示，真正的學習不僅發生在課堂上，更應與學子的生活、文化和土地緊密結合；原民專班鼓勵學生主動發現、分析並解決原住民族社群所面臨的實際問題，讓所學知識能夠真正回饋部落。

教育部主任秘書林伯樵出席揭牌典禮說，原民專班學程的成立，不僅為原住民族學子量身打造學習環境，更鼓勵他們將部落文化與跨領域知識相結合，在學術殿堂中找到屬於自己的根。

學程主任許家豪指出，此學程最大特色在於其高度客製化與支持性的學習環境，採取「三導師制」，由一名校內教師、一名部落耆老或文化工作者，以及一名產業或領域專家共同指導學生。

來自花蓮的學生金永進是首屆入學的專班學生，他說，這個專班讓他可以跨領域學習，並且有機會直接回到部落實作，將課堂所學應用在幫助家鄉發展上，非常振奮人心。

原民進行祈福儀式，以鐵器敲擊石英母落在乾草上取得火種，象徵由天地相互作用而生的聖火。（記者許麗娟攝）

