為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    7日深夜台灣可見月全食 氣象署提供網路直播

    中央氣象署今天在臉書「報天文 - 中央氣象署」中表示，7日深夜至8日凌晨在台灣可觀賞到月全食的天文景象，前一次在台灣看見月全食是2022年11月；這次氣象署將提供網路直播。（台北天文館提供）

    中央氣象署今天在臉書「報天文 - 中央氣象署」中表示，7日深夜至8日凌晨在台灣可觀賞到月全食的天文景象，前一次在台灣看見月全食是2022年11月；這次氣象署將提供網路直播。（台北天文館提供）

    2025/09/01 17:27

    〔中央社〕中央氣象署今天在臉書「報天文 - 中央氣象署」中表示，7日深夜至8日凌晨在台灣可觀賞到月全食的天文景象，前一次在台灣看見月全食是2022年11月；這次氣象署將提供網路直播。

    氣象署說明，本次月全食開始於7日晚間11時27分「半影食始」；8日凌晨起，0時27分「初虧」；2時12分「食甚」；3時57分月面「復圓」；最後於4時57分「半影食終」結束。

    氣象署指出，本次月全蝕共歷時5小時又30分鐘，期間最精華時段為8日凌晨1時30分「食既」至2時53分「生光」，計1小時23分鐘；月食發生時月亮位於南方至西南方天空，建議民眾選擇南方至西南方地平較無地物遮掩的地點觀賞。

    氣象署補充，上次台灣可見的月全食發生於2022年11月8日；預估下次則是2026年3月4日的月全食，台灣可見到月出帶食的現象。

    氣象署提到，將於7日晚間11時20分起提供月全食網路直播服務。（

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播