    生活

    週四前冷心低壓續影響！週末恐有熱帶系統生成 不排除影響台灣

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/09/01 17:26

    〔記者林志怡／台北報導〕週末可能再有低壓系統生成！中央氣象署指出，週四前台灣受到高層冷心低壓影響，天氣較不穩定，週五後冷心低壓遠離、高壓勢力再度影響，屆時需注意白天高溫，尤其大台北、中南部近山區氣溫可達36度以上，另週日低壓帶開始北抬，並可能有低壓系統生成，且不排除直接影響台灣。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，明天水氣稍有減少，但持續受到高層的冷心低壓影響，天氣不穩定清晨中部以北有零星短暫陣雨，白天多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨。

    黃恩鴻表示，類似的天氣將一路持續至週四，午後西半部地區、東半部山區對流發展旺盛，有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，且伴隨強陣風等劇烈天氣現象。

    週五至週日高層冷心低壓遠離，且太平洋高壓勢力再度影響台灣，屆時水氣稍有減少，各地多雲到晴，東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

    此外，黃恩鴻提到，週日大低壓帶開始北抬，內部有擾動消長，若形成較有組織的低壓系統，有機會直接影響台灣，但目前預報分歧仍大，還有待觀察。

    黃恩鴻指出，下週一轉為南風，低壓帶持續北抬，且有低壓系統位於台灣附近，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲，午後中部以北地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，黃恩鴻說，今日雲量偏多，高溫大致落在33至34度，明天氣溫略有增高，有機會達到35度或以上，大台北地區、中南部近山區氣溫可能達到36度左右，週五至週日因高壓增強，氣溫會再提高。

