澎湖馬公巨型貓咪氣偶展演謝幕 國際廣場劃下句點

今年首度亮相的巨型氣偶，由虎井貓島展開。（馬公市公所提供）

2025/09/01 17:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年馬公市最大驚奇，就是「巨型貓咪氣偶」展演，昨（8月31）日晚間在國際廣場結束，為期超過1個月的夏日展演至此劃下句點。自7月19日登場以來，11隻貓咪氣偶先後在虎井嶼及馬公國際廣場亮相，成為今夏市民與旅客最熱衷的拍照打卡景點。

馬公市公所表示，規劃巨型貓咪氣偶的用意，在於結合虎井「貓島」意象與城市空間活化，透過藝術裝置引導更多家庭走進社區與公共場域。市府團隊以親子陪伴為核心，營造適合拍照打卡的輕鬆氛圍，讓市民和遊客在參與過程中，體會城市的溫度與生活感，這正是市政施行中推動公共文化空間的具體實踐。移師國際廣場後，貓咪氣偶陪伴市民在夏夜散步觀影，成為親子家庭聚集的熱門場域。

馬公市長黃健忠表示，這次巨型貓咪氣偶的展演，讓虎井的特色被更多人看見，也讓國際廣場在暑假期間成為親子家庭聚集的好去處。他說，城市不需要華麗鋪張，一張照片一次打卡，就能讓居民和遊客記住馬公的溫度。看到孩子牽著爸媽的手合影，聽見廣場裡傳來笑聲，就是活動最大價值。

馬公市公所強調，巨型貓咪氣偶的展演能夠順利完成，要感謝市民代表會長期支持，也感謝各界關注與鼓勵，更要感謝市公所同仁的努力與付出。

市公所表示，未來將持續蒐集各界意見，精進活動規劃，期待在明年以更完善的形式再度與市民和旅客相見，延續屬於馬公的夏日藝術記憶。

巨型貓咪氣偶盤據在馬公市公所，顯得相當亮眼。（馬公市公所提供）

