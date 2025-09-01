桃園市136輛電動公車陸續交車 年底前上路優先投入5大幹線公車

桃園市電動公車「新血」亮相，包括桃園客運、中壢客運、統聯客運、亞通客運共136輛。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/01 17:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市過去電動公車佔比不到1%挨批，桃市府去年補助業者採購136輛電動公車，已陸續交車投入營運，預計年底前全數上路，同時汰換舊有柴油公車，桃園電動公車比例將大幅提升至18%，其中，成運汽車研發全台第1輛取得合格證的電動城際巴士，將投入亞通客運國道路線服務，預計月底完成領牌。

桃園市電動公車「新血」今（1）日亮相，136輛電動公車包括桃園客運85輛、中壢客運3輛、統聯客運23輛、亞通客運25輛，交通局表示，桃園市現有公車803輛，主要以柴油大客車為主，為配合「2030年市區公車全面電動化」，除了持續協助客運業者向交通部公路局及環境部申請補助，市府環保局空污基金也於去年、今年，分別補助每輛電動公車180萬元、67.5萬元，明年預計再協助爭取每輛50萬元補助，汰換現有柴油大客車，今年將再採購137輛、明年交車投入服務，逐步達到2030年公車全面電動化目標。

交通局表示，136輛電動公車預計今年底前全數上路，優先投入新規劃的台1、GR桃園捷運綠線先導公車、BR桃園捷運棕線先導公車、高鐵及中豐幹線等新規劃的5大幹線公車，亦包括全台第1輛取得合格證的電動城際巴士，將投入亞通客運國道路線服務，並持續協助業者建置充電樁，同時亦要求業者定期進行電動車災害演練。

市長張善政親自上車體驗新世代電動公車的乘坐感，大讚舒適度大幅提升。他表示，桃園市過去電動車比率不到1%，去年採購136輛電動公車投入服務後，可大幅提升電動車比率至18%，今年將持續投入經費採購，明年交車後電動車比率將達35%，每年會持續投資，讓桃園電動公車比率持續上升，達到2030年公車全面電動化的目標。

桃園市電動公車「新血」亮相，包括桃園客運、中壢客運、統聯客運、亞通客運共136輛，市府交通局舉行啟動儀式。（記者鄭淑婷攝）

投入市區公車的電動公車內裝寬敞、舒適。（記者鄭淑婷攝）

