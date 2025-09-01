吃「對」早餐抽大獎 台南校園健康飲食開跑

台南市府推廣健康早餐，鼓勵青少年養成良好生活習慣。（記者王姝琇攝）

2025/09/01 17:00

〔記者王姝琇／台南報導〕早餐要吃對！台南市府即起至10月10日舉辦「健康早餐GO－校園健康飲食獎勵活動」，號召國中以上至大專院校在學學生，將自己的早餐餐點拍照上傳，即可參加抽獎，專業營養師將依「我的餐盤」六口訣進行評比。

市長黃偉哲今日偕同營養師介紹「早餐該怎麼吃」，活動宣導現場以短片揭開序幕，影片內容實地訪問學生早餐習慣，並由營養師示範如何運用便利商店及早餐店的常見品項，搭配出兼具均衡與美味的餐點，展現外食也能健康吃的實用策略。

黃偉哲表示，養成吃早餐的習慣不能等，尤其要吃「對」的早餐，避免影響孩子身體均衡營養發展；力邀營養師設計多樣早餐食譜，並拍攝影片公布在網站，協助家長讓孩子吃得健康營養又活力滿滿。

衛生局長李翠鳳指出，目前青少年過重與肥胖比例已達28％至30％，不僅影響專注力與學習表現，更可能增加未來罹患慢性疾病的風險。青少年正處於身心發展的關鍵期，均衡營養對學習力與長遠健康都有決定性影響，期透過推廣健康早餐，鼓勵青少年養成良好生活習慣，從早餐開始吃出健康力，贏在起跑點。

校園健康飲食獎勵活動可洽網站查詢，拍照投件包含中式早餐、西式早餐、便利商店早餐及台南小吃的4大類別，參加者有機會獲得800元禮券、200元禮券等，另頒發「最佳健康早餐代言人」獎狀。

台南市府推廣健康早餐，鼓勵青少年養成良好生活習慣。（記者王姝琇攝）

台南市長黃偉哲偕同營養師介紹「早餐該怎麼吃」。（記者王姝琇攝）

