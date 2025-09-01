為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南市17家綠色商店購物選環保標章 享優惠抽空氣清淨機

    民眾即起到30日，至南市合作綠色商店購買環保標章商品，就能參加抽獎拿好禮。（南市環保局提供）

    2025/09/01 17:01

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推出「淨零有你，減碳有禮」綠色商店推廣活動，即日起，民眾至南市家樂福、全聯等17家合作綠色商店購買環保標章商品，就能參加抽獎，有機會獲得空氣清淨機、除濕機及百萬綠點等好禮。

    南市環保局表示，此次活動17家合作綠色商店，包括家樂福（仁德、安平、新營、中華、中正、新仁等量販店，及莊敬、二王超市）、全聯（台南店、佳里店）、國軍福利社（台南站、二空站）、愛買，以及台灣菸酒公司（東區營業所、南門營業所、善化啤酒廠、隆田酒廠）。活動期間，各商店也同步推出環保標章商品優惠促銷，邀請市民共同力行綠色生活，為減碳盡一份心力。

    民眾只要於9月1日至9月30日，在指定綠色商店購買1件環保標章商品即可獲得1張抽獎券，2件可得2張，以此類推。當次消費金額達各店規定門檻，還可加贈環保標章體驗品（數量有限，送完為止）。詳細活動資訊可至環保局官網查詢。

    環保局長許仁澤表示，環保標章產品對環境友善，更符合低碳與資源永續的理念；透過本次優惠活動，希望提升市民對環保標章的認識，也鼓勵更多產業投入綠色商品生產。

    南市環保局推出「淨零有你，減碳有禮」綠色商店推廣活動，即日起至合作綠色商店購買環保標章商品，就能參加抽獎。（南市環保局提供）

