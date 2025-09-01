倉鼠丟馬桶沖進化糞池還能活嗎 獸醫師：應該沒命

倉鼠毛髮濃密需保持乾燥，如果被馬桶沖進化糞池，應該就沒有生命。（伴心特殊寵物專科醫院提供）

2025/09/01 16:39

〔記者黃旭磊／台中報導〕網友在Threads分享女子IG限動螢幕錄影，畫面可看10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉，可憐倉鼠落水痛苦掙扎，最終抵不住水流被沖走，台中伴心特殊寵物專科醫院院長院長孔彥勻說，倉鼠毛髮濃密需保持乾燥，不喜歡沾濕，如果被馬桶沖進化糞池，應該就沒有生命了。

這名將倉鼠「團滅」的泰籍女子，將10隻活生生小倉鼠扔進馬桶沖掉，還把行刑影片放上網路引發網友撻伐，也讓愛好倉鼠的飼主們心碎，稱倉鼠出生時無毛且要14天才可睜眼，由於繁殖力強每個月都能產一窩，若是幼崽更是殘忍爆表。

請繼續往下閱讀...

孔彥勻醫師說，倉鼠一次會生很多隻，小時候像兄弟姐妹一樣感情好，2至3個月後需要各自空間開始領域性搶地盤，最好是分籠，單隻飼養比較不會打架，也喜歡需要木屑、紙棉等墊材保持乾燥，「非常需要躲藏、各自空間。」

孔彥勻醫師表示，倉鼠毛髮不易乾，非常怕水，連洗澡後被主人用吹風機吹乾，耳朵及四肢都會被「吹熟」（組織壞死），身體組織很脆弱，被沖到馬桶應該沒命了。

寵物鼠毛髮濃密需保持乾燥，圖為八齒鼠。（記者黃旭磊攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法