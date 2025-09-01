為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    斥資改善校園周邊道路 竹崎高中開學日新門面迎學子

    嘉義縣竹崎高中前行車道路、通學步道完工，還增建有阿里山林鐵火車警衛室與圍牆。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣竹崎高中前行車道路、通學步道完工，還增建有阿里山林鐵火車警衛室與圍牆。（記者王善嬿攝）

    2025/09/01 16:39

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉文化路為竹崎國小、竹崎高中學子的上下學要道，常見交通車與學生人車爭道，竹崎鄉公所獲內政部補助，斥資4980萬元辦理「竹崎國小及竹崎高中校園周邊環境及道路改善工程」，改善人行、行車道路並將電線杆移除、電纜地下化，竹崎高中還增建有阿里山林鐵火車意象圍牆，今天開學日，以全新門面迎接學生。

    竹崎鄉公所表示，此工程於去年8月9日開工、今年7月11日完工，總經費4980萬元，其中中央補助4382萬4000元，鄉公所配合597萬6000元，改善行車道路，並在文化路打造安全通學步道。

    竹崎鄉長曾亮哲為求工程平安順利完工，擺香案焚香祈福，嘉義縣議長張明達、竹崎鄉民代表會主席陳宏吉等人也在施工期間鼎力相助。

    曾亮哲說，工程竣工後，學校門面風貌徹底改觀，嶄新、安全的通學環境，盼激發學子們的學習熱忱。

    竹崎高中校長蘇淵源說，藉由此次施工，校門口增建警衛亭、新建學校圍牆，將在地阿里山小火車意象，融入圍牆設計，象徵學校如火車頭般，引領學子駛向璀璨未來，門面煥然一新，將成為竹崎的一道亮麗風景線。

    竹崎國小及竹崎高中周邊通學步道改善完工。（記者王善嬿攝）

    竹崎國小及竹崎高中周邊通學步道改善完工。（記者王善嬿攝）

    熱門推播