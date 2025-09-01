CoCo等多家手搖飲店檢出大腸桿菌 超標數十倍

「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果」現場稽查情況。（圖為食藥署提供）

2025/09/01 16:41

〔記者林志怡／台北報導〕夏季許多民眾喜歡來杯手搖飲解暑，衛福部食藥署啟動稽查專案，CoCo、十盛、進發家檢出大腸桿菌超標數十倍，另雪王冰淇淋標示不當，均經地方衛生局開罰3萬元，並要求改善。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，夏季天氣炎熱，許多民眾都會選購飲品、冰品解暑，食藥署聯合22縣市衛生局執行「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，計稽查飲料業者及現場調製冰品業者398家，抽驗430件，計裁處109.5萬元。

請繼續往下閱讀...

魏任廷表示，違規樣態以應標示熱量、糖量、茶葉或咖啡原產地卻未標示等為主，計有24家，其中包括SOMA特調飲品（總糖量、總熱量、總咖啡因含量、茶葉原產地等未標示）、清心福全（總咖啡因含量不符合標示規定）等，均已由衛生局依法裁罰並要求更正標示。

另6件現場調製飲冰品食品中微生物衛生標準不符合規定，包括CoCo都可、十盛、進發家等。魏任廷指出，其中CoCo都可青島茶館的四季春青茶檢出大腸桿菌每毫升58CFU，十盛台北古亭店檢出每毫升200 CFU，進發家東門永康店每毫升600CFU，另參參綠豆沙的綠豆沙檢出大腸桿菌每毫升620CFU，均超過每毫升10CFU的標準，並經衛生局依法開罰3萬元，後續也追蹤改善。

此外，食藥署指出，另公布「114年食用冰塊及包裝冰品製造業稽查專案稽查結果」，總計查核79家業者，經查部分業者食品良好衛生規範準則（GHP）或定型化契約未臻完善，皆已限期改善完成。

食藥署表示，另查獲1家業者未依規定更新食品業者登錄資訊以及投保產品責任險，1家業者未能提具衛生管理人員核備文件之違規情事；於抽樣檢驗部分，總計抽驗59件食用冰塊檢驗微生物、57件冰品檢驗微生物或環氧乙烷，皆符合規定。

標示查核部分，總計查核97件產品，查獲4家業者（8件產品）標示不符規定，上開查獲之違規事項，皆已由所轄衛生局依規定處辦，食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，確保其產品及其產製環境符合食品安全衛生管理法相關規定，倘經衛生單位查獲違反規定者，將依法處辦，以保障消費者權益。

