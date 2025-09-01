先嗇宮中元普度增設獨居長者、關懷戶牌位 李乾龍：慈悲普施、陰陽兩利

先嗇宮依循傳統，每年農曆7月11日至15日廣設超薦法壇，為市民祖先進行普度，今年也延續往例有「動物靈牌位」。（記者羅國嘉攝）

2025/09/01 16:33

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆七月被稱為「教孝月」，是講求慎終追遠、飲水思源。先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮依循傳統，每年農曆7月11日至15日廣設超薦法壇，為市民祖先進行普度。今年除延續往例有「動物靈牌位」外，特別新增三重「獨居長者牌位」、「關懷戶牌位」，已有超過100位長者列入，以慈悲心懷普施，期盼讓更多無人祭祀的亡靈獲得超度。

李乾龍指出，農曆7月是中國人「教孝月」，講求慎終追遠、飲水思源。依往例，農曆7月11日至15日會舉辦5天法會，為市民祖先超薦，今年特別增設三重獨居老人往生牌位、關懷戶牌位，已有超過100位長者列入。他強調，獨居長者往生後無人替其超薦，因此將固定每年設立專區。

李乾龍說，今年也替低收入戶免費設立祖先牌位，並循慣例設立「動物靈牌位區」，因現代人視寵物如家人，許多人希望替往生寵物超薦。他認為，這是展現慈悲心的做法，希望透過普施孤魂，讓地方陰陽兩利。

