靖娟推安全出遊網路小遊戲，民眾有機會拿500元超商禮券。（圖擷取自靖娟基金會官網）

2025/09/01 16:28

〔記者林曉雲／台北報導〕靖娟兒童安全文教基金會與台北市公車聯營管理委員會合作，今年新推出「安安全全出遊趣」網路互動小遊戲，並於今（1）日上線，即日起至9月30日止，民眾挑戰成功、填寫基本資料並留下對駕駛長的暖心鼓勵，就有機會抽中全家超商500元禮券，共有80個名額。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，為提升民眾對公車乘車安全的重視與向第一線默默守護乘客的公車駕駛長表達感謝之意，推動公車友善心運動，今（2025）年已邁入第18年。

靖娟基金會資源開發組長邱婉淇說明，互動遊戲以寓教於樂的方式推廣乘車安全觀念，設計4大闖關任務，讓民眾在玩遊戲的同時也能瞭解乘車安全注意事項：關卡1是「提前招手」，站立於站牌或候車亭旁的安全區域，於適當時機提前招手示意搭乘，協助駕駛長及時辨識乘客並安全靠站；關卡2是「適時按鈴」，於下車前提前按下車鈴，提醒駕駛長預先減速並緩慢靠邊停靠，確保公車安全進站；關卡3是「遠離禁止站立區」，避免停留在危險位置，保護自己的安全；關卡4是「隨時緊握扶手」，因應可能的突發路況，上車後請隨時緊握扶手確保安全，降低受傷的風險。

欣欣客運駕駛長李曉愛分享，她曾在長者療養機構服務，對長者需求特別敏銳，遇到行動不便的長者或推著嬰兒車的父母，總會耐心放慢節奏，等乘客站穩、坐穩後再起步，並將「安全」視為每天出勤最重要的承諾。

中興巴士駕駛長林宗輝表示，曾有位長者搭錯車，他立刻停車協助轉乘正確路線，許多長輩因擔心錯過下車時機，常在車輛尚未停妥時便急忙起身，他都會提醒「慢慢來，我會等您」，並特別注意車輛停靠與站牌的距離，確保長者能安心上下車。

