高雄國賓拆除環評說明會 自救會質疑市府協助偷跑、圖利

高雄國賓拆除前環評說明會，遭議員及自救會佔領發言台、舉標語抗議。（記者葛祐豪攝）

2025/09/01 16:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓飯店危老重建案，預計年底前開始拆除，施工單位大陸建設今（1日）下午舉辦拆除前環評說明會，遭議員及自救會指控尚未取得建照，說明會明顯屬於「興建」性質，強烈要求停止說明會；工務局則澄清該案目前僅核准拆除作業，絕無「假拆除、真興建」情事。

高雄國賓飯店2023年1月底停業，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，預計興建樓高58層及52層的雙塔建築，共規劃住家550戶、餐廳1戶、店鋪1戶；但過程一波三折，屢遭隔壁住戶組成的自救會，控訴容積認定有誤差。

今年6月底，市府審查通過核發國賓飯店拆除許可。大陸建設今天下午舉行拆除前環評說明會，根據開發內容，預計今年底前開始拆除舊有地上結構，施工期12個月；接著於明年底前開始興建，預計2031年上半年完工。

說明會上，議員陳麗娜、許采蓁痛批開發單位尚未取得建造執照，說明會性質明顯是「興建」、並非「拆除」，並指工務局以拆除許可替代「興建」應具備的建照程序，要求停止說明會。

大陸建設副總石德鴻說明時，自救會不斷高喊「官商勾結、會議無效」，怒批開發單位偷跑、硬要闖關，要求取消會議，場面火爆，折騰1個小時仍無法進行。

大陸建設母公司欣陸控股協理葉昭慶說明，6月30日拿到拆除執照，今天是依法進行拆除前環評說明會，本案相關程序都是依法申請、執行，會多聽取民眾意見。

高市工務局澄清說，本案依據建築法及危老條例審查，於6月30日核發拆除許可，程序合法且完備，目前該案尚未取得建造執照，僅核准拆除作業，絕無「假拆除、真興建」情事，拆除工程與興建工程在法律上分屬不同程序，與後續興建無關。

另針對環評爭議，市府強調尊重民眾依法提出訴願的權利，目前環評結論尚未被主管機關撤銷或暫停執行，依法仍具效力，拆除許可的核發並未違反行政程序法或訴願。

自救會則反批工務局不應以「拆除歸拆除、興建歸興建」做行政切割，所調「依法核發拆除許可」， 根本是協助廠商偷跑、先斬後奏，造成實質開發既定事實，以圖利財團，要求未取得建照不得動工，包含拆除在內的任何實質開發行為一律停止。

大陸建設副總石德鴻無法上台說明，險遭抗議標語淹沒。（記者葛祐豪攝）

高雄國賓飯店預計今年底前開始拆除。（記者葛祐豪攝）

