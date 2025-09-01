為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北6000座公廁告示牌換新裝 邀市民評分抽「AirPods 4」

    新北市府現列管6009座公廁，公廁告示牌換新裝，以簡約風格提升識別度。（新北市環保局提供）

    新北市府現列管6009座公廁，公廁告示牌換新裝，以簡約風格提升識別度。（新北市環保局提供）

    2025/09/01 16:26

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府現列管6009座公廁，今年公廁告示牌重新設計換新裝，以簡約風格提升識別度，環保局為了解公廁使用者意見，今起至9月30日舉辦「新北好廁你來評，貼心環境好『星』情」評鑑公廁抽獎活動，邀市民掃QR Code評分、留言，有機會抽最大獎AirPods（蘋果藍芽耳機）第4代。

    環保局指出，今年新北市公廁告示牌重新設計換新裝，整合評鑑等級、公廁名稱、列管編號、維護管理單位及民眾通報QR code 等公廁告示資訊。透過評鑑分級列管、定期巡檢查核、公廁健檢輔導等方式，提升公廁環境品質，現全市列管公廁評鑑等級都達優等級以上，其中逾91%公廁屬特優級。

    環保局為讓更多人了解公廁資訊，今年再度推出評鑑公廁抽獎，市民將手機掃描公廁入口處「公廁意見通報」QR Code後，評分1至5星，以及留下對管理單位或清潔人員的肯定或建議，就有機會抽AirPods或郵政、超商禮券等好禮。

    環保局說明，同座公廁每人每天可評價1次，每天最多可評鑑3座不同公廁，1天可累計最多3次抽獎機會，每個手機號碼僅能獲獎1次，抽獎日期待公布，詳情可至「新北i環保」臉書粉專查詢。

    新北市環保局評鑑公廁抽獎活動，邀市民掃QR Code評分、留言抽好禮。（新北市環保局提供）

    新北市環保局評鑑公廁抽獎活動，邀市民掃QR Code評分、留言抽好禮。（新北市環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播