新北6000座公廁告示牌換新裝 邀市民評分抽「AirPods 4」

新北市府現列管6009座公廁，公廁告示牌換新裝，以簡約風格提升識別度。（新北市環保局提供）

2025/09/01 16:26

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府現列管6009座公廁，今年公廁告示牌重新設計換新裝，以簡約風格提升識別度，環保局為了解公廁使用者意見，今起至9月30日舉辦「新北好廁你來評，貼心環境好『星』情」評鑑公廁抽獎活動，邀市民掃QR Code評分、留言，有機會抽最大獎AirPods（蘋果藍芽耳機）第4代。

環保局指出，今年新北市公廁告示牌重新設計換新裝，整合評鑑等級、公廁名稱、列管編號、維護管理單位及民眾通報QR code 等公廁告示資訊。透過評鑑分級列管、定期巡檢查核、公廁健檢輔導等方式，提升公廁環境品質，現全市列管公廁評鑑等級都達優等級以上，其中逾91%公廁屬特優級。

環保局為讓更多人了解公廁資訊，今年再度推出評鑑公廁抽獎，市民將手機掃描公廁入口處「公廁意見通報」QR Code後，評分1至5星，以及留下對管理單位或清潔人員的肯定或建議，就有機會抽AirPods或郵政、超商禮券等好禮。

環保局說明，同座公廁每人每天可評價1次，每天最多可評鑑3座不同公廁，1天可累計最多3次抽獎機會，每個手機號碼僅能獲獎1次，抽獎日期待公布，詳情可至「新北i環保」臉書粉專查詢。

新北市環保局評鑑公廁抽獎活動，邀市民掃QR Code評分、留言抽好禮。（新北市環保局提供）

